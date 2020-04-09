«Можешь даже в день схваток что-то посмотреть». Обучение для беременных проводят в режиме онлайн

Диана Мардас: В том числе и о партнерских родах. Сейчас такая опция, как партнерские роды, в нашей стране в связи с эпидемиологической ситуацией временно приостановлена, но это не означает, что к этим родам не нужно готовиться.

Карантин карантином, а роды по расписанию. В связи с не самой спокойной эпидемиологической ситуацией министерство здравоохранения нашей страны и инициаторы проекта «Мама PRO» запустили школу для беременных в режиме онлайн. Как работает проект?

На какое время рассчитано такое обучение?

Диана Мардас:

Мы думаем и, по крайней мере, тот опыт, который нам удалось получить за несколько дней работы онлайн-школы, что мы эту опцию оставим навсегда, потому что есть ряд мам, которые обращаются к нам и говорят, что это очень удобно, потому что оффлайн и онлайн – это тоже возможность выбора и, возможно, мама привыкла получать знания в онлайн-режиме и до того. Сейчас мы эту опцию просто пролонгируем и после того, как наша эпидемиологическая ситуация изменится.

Тем более беременной женщине сложно добираться.

Диана Мардас:

Конечно. И плюс хочется повторить. В оффлайн-занятии повторить – это нужно снова всех собрать и прийти, а онлайн – это когда ты что-то забыла, включила, пересмотрела и можешь даже в день схваток что-то посмотреть снова.

Каким образом выстраиваются занятия?

Диана Мардас:

Мы полагаемся на дисциплинированность наших будущих родителей и наша задача – просто предоставить им материал, разбитый по определенным этапам. У нас есть разделы: «Беременность, «Роды», «После родов», «Уход за малышом». У нас, в первую очередь, это видеоконтент, потому что, конечно, можно говорить о том, что текст – это здорово, и мы его тоже даем просто в доступном режиме на портале, но все же контакт с врачом и возможность увидеть что-то в реалии, у нас многие видео были отсняты прямо в родильном доме, чтобы мамам было комфортно, этого режима никто не заменит.

Это вариант такой видеотрансляции, нет живого общения?

Диана Мардас:

Сопровождается живым общением в Instagram-аккаунте «Мама PRO». Давайте пройдем по пути женщины. Например, я прошла регистрацию на сайте и хочу учиться в онлайн-школе, мне сразу после регистрации становятся доступны все видео и я их просматриваю. Регистрация и обучение бесплатно. Мы поощряем мам и хотим быть рядом в такой непростой ситуации. Прошли, просмотрели видео, далее – переходим к контролю знаний, потому что это тоже очень важно. И врач в ЖК должен быть тоже уверен, что мама получила качественные знания. Она проходит тестирование и далее сама принимает решение: хочет этот результат показать врачу, либо может быть что-то пересмотреть и пересдать тестирование, с лучшим результатом выйти к своему доктору.