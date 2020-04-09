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Как правильно снимать маску и мыть руки? Эти простые правила должен знать каждый

09 апреля 2020 08:06
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Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Коронавирус нагрянул неожиданно. Многие попросту не успели подготовиться. А пока одни пережидают эпидемию в самоизоляции, для других вылазки из дому, а, следовательно, и контакты с другими людьми неизбежны. Сегодня поговорим о простых, но важных вещах, которые помогут обезопасить себя и окружающих.

Как правильно снимать маску и мыть руки? Эти простые правила должен знать каждый-1

Сейчас очень важно не браться голыми руками за предметы, до которых дотрагиваются другие люди.

Как правильно снимать маску и мыть руки? Эти простые правила должен знать каждый-4

Как правильно снимать маску и мыть руки? Эти простые правила должен знать каждый-6

А если контакты с сомнительными поверхностями неизбежны, запаситесь одноразовыми перчатками. А по возвращении домой, просто выбросите.

Как правильно снимать маску и мыть руки? Эти простые правила должен знать каждый-9

С одноразовой маской поступаем точно так же.

Как правильно снимать маску и мыть руки? Эти простые правила должен знать каждый-12

Как правильно снимать маску и мыть руки? Эти простые правила должен знать каждый-14

Чтобы не заболеть, нужно тщательно и правильно мыть руки – обязательно с мылом и не меньше двадцати секунд, иначе вирусы могут остаться.

Как правильно снимать маску и мыть руки? Эти простые правила должен знать каждый-17

Не забывайте промывать запястья, зону между пальцами и под ногтями.

Как правильно снимать маску и мыть руки? Эти простые правила должен знать каждый-20

Вытрите насухо, ведь к мокрым рукам вирусы пристают охотнее. Используйте полотенце, чтобы закрыть кран.

Как правильно снимать маску и мыть руки? Эти простые правила должен знать каждый-23

Как правильно снимать маску и мыть руки? Эти простые правила должен знать каждый-25

Когда нет возможности вымыть руки с мылом, используйте антисептик. Покройте средством всю поверхность кистей и втирайте до высыхания.

Как правильно снимать маску и мыть руки? Эти простые правила должен знать каждый-28

Вместо рукопожатий приветствуйте знакомых кивком головы. Соблюдайте дистанцию и будьте здоровы!

Как правильно снимать маску и мыть руки? Эти простые правила должен знать каждый-31

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