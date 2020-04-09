Как правильно снимать маску и мыть руки? Эти простые правила должен знать каждый

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Коронавирус нагрянул неожиданно. Многие попросту не успели подготовиться. А пока одни пережидают эпидемию в самоизоляции, для других вылазки из дому, а, следовательно, и контакты с другими людьми неизбежны. Сегодня поговорим о простых, но важных вещах, которые помогут обезопасить себя и окружающих.

Сейчас очень важно не браться голыми руками за предметы, до которых дотрагиваются другие люди.

А если контакты с сомнительными поверхностями неизбежны, запаситесь одноразовыми перчатками. А по возвращении домой, просто выбросите.

С одноразовой маской поступаем точно так же.

Чтобы не заболеть, нужно тщательно и правильно мыть руки – обязательно с мылом и не меньше двадцати секунд, иначе вирусы могут остаться.

Не забывайте промывать запястья, зону между пальцами и под ногтями.

Вытрите насухо, ведь к мокрым рукам вирусы пристают охотнее. Используйте полотенце, чтобы закрыть кран.

Когда нет возможности вымыть руки с мылом, используйте антисептик. Покройте средством всю поверхность кистей и втирайте до высыхания.