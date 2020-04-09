Эту питательную маску нужно наносить два раза в неделю. Как защитить кожу рук от антисептиков

Противостоять сезонным инфекциям помогает не только укрепление иммунитета. Особое внимание медики советуют уделять и самогигиене.

Прекрасная профилактика заболеваний – мытье рук с мылом после каждой прогулки в течение 20-30 секунд. Однако и этого бывает недостаточно. Тогда на помощь человеку приходят волшебные антибактериальные растворы.

Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог:

Рабочий антисептик должен содержать не меньше 60% спирта. Если дома самостоятельно попытаться сделать антисептик, кто-то пробовал добавлять водку, глицерин и эфирные масла, не работает такой раствор. Хлоргексидин широко используется в косметологии, но в данном положении, в котором мы оказались, он тоже не годится, только спиртосодержащие вещества, потому что спирт растворяет гидролипидную оболочку не только кожи наших рук, но и самого вируса. А вирус без гидролипидной оболочки неактивный.

Но, увы, постоянное нанесение антисептиков – то еще испытание для рук. Спиртосодержащие растворы вмиг разрушают их защитную оболочку. Все это приводит к иссушению кожи. В результате она быстрее стареет, а болезнетворным микроорганизмам легче проникнуть внутрь.

Екатерина Карпилович:

Прежде всего, когда мы моем руки, вода должна быть теплая, т. е. должна быть комнатной температуры, ни в коем случае не горячая и не холодная. Второе правило: обязательно использовать защитные перчатки для работы в домашних условиях при контакте с бытовой химией.

Косметологи также советуют не забывать и про ежедневный домашний уход. Например, два раза в неделю наносить на руки питательную маску, которую за пару минут можно приготовить без особых усилий.

Екатерина Карпилович:

У меня есть аргановое масло, оно прекрасно смягчает кожу рук, есть кокосовое масло, вы можете использовать оливковое масло холодного отжима. Это может быть даже сливочное масло. Берем обычный наш крем для рук, это может быть даже крем для стоп, который будет лучше влиять и питать кожу наших рук – это надо тоже запомнить.

В крем добавляем пару капель арганового масла, тщательно перемешиваем и массирующими движениями наносим на кожу рук. Дополнительно на 20 минут руки покрываем пищевой пленкой.

Екатерина Карпилович:

Это нужно для того, чтобы наш крем и наше масло интенсивнее впитывались. А еще хорошо, если бы сверху надеть теплые варежки. Получается такой эффект парника. Основу вместо крема можно взять в домашних условиях яичный желток.