«Мощнейшее антибактериальное и противовирусное средство»: чем ещё полезны васильки

Голубые озёра и море васильков. Испокон веков волны этих нежных цветов пробегают по белорусским полям, они стали символом нашей страны. Кстати, растут они только на вспаханной земле, что свидетельствует о том, насколько трудолюбивы жители Беларуси, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Васильки – это не только красивые цветы, но еще и целебные. Их издавна используют в народной медицине. Они заживляют раны, очищают организм от шлаков, кроме того, они творят чудеса с глазами: убирают всякие покраснения, отеки и припухлости.

Века спустя васильки помогают девушкам ухаживать за собой. Их применяют в производстве современной косметики. Вот на этом предприятии собирают цветы на полях, затем вручную обрывают лепестки и изготавливают экстракт. Его добавляют в крема, шампуни, гели для душа и лосьоны.

Лариса Янушевская, технолог производственного кооператива:

Всегда женщины любили делать настои из василька, ополаскивать волосы. Чем особенно ценен василёк – это богатое содержание антоциана – мощнейшее антибактериальное и противовирусное средство.

А ещё женщины любят одежду яркого, насыщенного цвета – василькового. Хотя, вообще-то, васильки бывают розовые, жёлтые и белые – ведь их более 500 видов. Однако именно синяя окраска – классика, именно этот оттенок назван в честь цветка – и не только у нас, и на других языках мира. В дизайне же этот цвет используют и у нас, и во всём мире. Татьяна Потапенко, заместитель начальника коммерческого отдела предприятия по пошиву женской одежды:

Допустим, его можно использовать и в принте. Он очень интересен в трикотажных изделиях, потому что можно создать очень яркую палитру. И в чем особенность этого цвета, он очень идет всем: как блондинкам, так и брюнеткам.

Этот, казалось бы, скромный цветок люди любили со времён Тутанхамона. В его гробнице среди несметных сокровищ нашли и веночек из васильков. И сейчас эти цветы – модный аксессуар. Их используют, например, в свадебных украшениях. Если раньше в моде были дорого выглядящие розы да орхидеи, то сейчас – простые, но романтичные васильки да ромашки.

Мила Игнатик, дизайнер аксессуаров:

Была интересная история. Ко мне обратилась невеста, чтобы я ей создала украшение из васильков и ромашек. И, как оказалось, у неё была фамилия Василькевич, а у мужа – Ромашкевич.

Василек на «Славянском базаре» повсюду: на афишах, билетах и сувенирах. Стал логотипом с первых дней проведения. Сейчас это один из крупнейших культурных форумов в Европе. Собирают не только славян, например, в 2015 году были участники из Бразилии. Даже там, в Южной Америке, растут васильки и в Азии, Африке – по всей планете.