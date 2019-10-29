Мрочек о донорстве: «Более высоким уровнем, что ли, оценки гуманности общества является презумпция несогласия»

Директор РНПЦ «Кардиология» высказал своё мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Донорство – тоже достаточно интересная сфера. Ещё некоторое время назад в Беларуси было сложно себе представить возможность донорства. Сегодня пересаживают, в том числе, и сердце. И потом мы видим, как Ваши пациенты вместе с вашими же кардиохирургами соревнуются на скорость в бассейне – кто быстрее проплывёт 100-метровку. Уникально! Во всём мире существует презумпция согласия, когда человек автоматически после смерти может стать донором. И его согласие не требуется, если он не напишет какое-то заявление. Этическая сторона этого вопроса: как удаётся соблюдать баланс?

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:

Знаете, вообще, во всём мире я бы не сказал, что везде презумпция согласия. Есть страны, где презумпция несогласия.

«Это позволило ей вырастить детей». Что стало с пациенткой, которой впервые в Беларуси пересадили сердце

Вадим Щеглов:

В некоторых странах, в том числе, и в Беларуси.