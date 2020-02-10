Число вылечившихся от коронавируса за неделю выросло в шесть раз
Новости Китая. Вылечившихся от китайского коронавируса с каждым днем растет. Число победивших болезнь – чуть больше 8 % от всех зараженных в стране. Для сравнения, две недели назад этот показатель был в шесть раз меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные говорят о том, что лечение и медицинская помощь постепенно приносят результаты. Победили вирус уже свыше 3 300 человек.
10 февраля стало известно, что вирусом заразились два украинца, которые находятся на закрытом на карантин круизном лайнере у берегов Японии. Сейчас они, как и остальные 128 заболевших, под наблюдением медиков.
По последним данным, число жертв опасной болезни превысило 900 человек. Заразились свыше 40 тысяч. В Ухань отправилась передовая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения.
На борьбу с эпидемией власти Китая выделили уже свыше 10 миллиардов долларов бюджетных средств. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию с распространением эпидемии все еще тяжелой, однако выразил уверенность в победе над заболеванием.