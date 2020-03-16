Малазийский массаж и янтарная сауна. Какие полезные процедуры можно сделать в санатории «Ружанский»

Наталия Нашилова, начальник управления маркетинга и качества ОАО «Санаторий «Ружанский»:

В санатории «Ружанский» уже с середины февраля цветут подснежники. Находится в экологически чистой зоне, вдали от заводов, фабрик, мегаполисов и автомагистралей.

Остров здоровья. Сосновый лес богат фитонцидами и убивает все бактерии наповал. Минеральный источник помогает вывести токсины, а пары гималайской соли повысят иммунитет. Все это – №1 в борьбе с вирусами.

Наталья Осадчая, врач-реабилитолог ОАО «Санаторий «Ружанский»:

В санатории есть все условия для повышения иммунитета. Имеется хорошо оснащенная водолечебница и грязелечебница.

Каждый пациент получает дополнительно кислородный коктейль и отвары трав.

Только ультрасовременных физиотерапевтических аппаратов в «Ружанском» 97. Работает на них бригада из физиотерапевтов, реабилитологов, врачей ЛФК, диетологов, фитотерапевтов и других профессионалов. Богатый арсенал вдохновил открыть новую медицинскую главу – реабилитологию.

Галина Моисеенкова, заместитель директора по медицинской части и питанию ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Разработаны и внедрены реабилитационные программы для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы. Проводится для лиц, которые находятся в восстановительном периоде, после перенесенных заболеваний и после травм.

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

В нашем санатории отдельное направление занимают гинекологические услуги. Мы относимся с пониманием, с уважением к женской аудитории. Также работает врач-косметолог, имеется салон красоты «Первая леди», его недавно открыли к 8 Марта.

Уникальный комплекс процедур поможет возродиться душой и телом. Классический массаж избавит от остеохондроза и радикулита, улучшит кровообращение и трофику тканей, а аквааэробика приведет в тонус.

Ольга Сакута, инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной работе ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Вода расслабляет позвоночник и способствует лучшей растяжке мышц и межпозвоночных дисков. Если есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в воде упражнения выполняются намного легче.

Поставит на ноги и избавит от болей в спине подводное вытяжение. Процедура проводится на немецкой установке и творит чудеса. Единственное ограничение – вес до 150 кг. Ольга Денисенок, физиотерапевт, врач ЛФК ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Уменьшается компрессия и болевой синдром за счет того, что процедура происходит в теплой воде, соответственно получается расслабление мышц и успокоение.

Ноль медикаментов и 100% оздоровление! Лечебная физкультура представлена гимнастикой на фитболах, пилатесом и массой уникальных методик. В компании профессиональных инструкторов разминка мышц пройдет на «ура». Укрепить сердце и восстановиться после инсультов помогут кардиотренажеры. На «Ружа Хуторе» их более 12.

Виктор Сапко, инструктор по физкультуре ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Сейчас у нас больше востребована виброплатформа. Улучшается кровообращение, поддерживается тонус мышц и выводятся шлаки.

В скором времени к стоунтерапии добавятся малазийский массаж и янтарная сауна. Приобрести путевки на реабилитацию можно будет уже в мае, обратившись по контактным телефонам или заказать через официальный сайт. К каждому специалисты найдут ключ.

Наталия Нашилова:

В настоящий момент в нашем санатории разработан комплекс реабилитационных программ, как краткосрочные – 10-14 дней, так и более продолжительные – 18-21 день. Наш санаторий «Ружанский» входит в пятерку лучших санаториев по оценке независимых экспертов, но по стоимости мы находимся где-то на 8-10 месте.

Наталья Осадчая:

Люди, которые приезжают к нам уже не первый год, замечают то, что обходятся без больничных листов.