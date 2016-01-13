Сладкая пилюля для пациентов частных медицинских центров. Уже с 1 февраля получить больничный лист можно будет и в платных клиниках. Так и нагрузка на государственные поликлиники уменьшится, и пациентам не придётся посещать сразу несколько учреждений.

Что же касается правил выдачи больничных, то они будут одинаковыми для всех. Есть лишь несколько ограничений.

Так, например,

получить направление на курортно-санаторное лечение можно будет только в государственных учреждениях здравоохранения.

Родители, осуществляющие уход за ребёнком до 14 лет, также смогут получить больничный лист в частном медицинском центре, здесь же - выдадут и справку в школу.

Процедура, как и в государственных поликлиниках. Лишь с небольшим изменением для всех.

Так, если раньше родители приводили больного ребенка к врачу в пятницу, то в понедельник им нужно было снова идти в поликлинику, чтобы открыть больничный себе. С февраля повторный визит к врачу не понадобится.

Что же касается перечня частных учреждений, которые смогут выдать больничный, то их огромное количество. Больничный выдаст и врач на дому. Но всё же для этого частникам придётся подготовиться. Не шуточное это дело – больничные листы выдавать.

Нужно помнить и о том, что если уж открыли больничный в частном центре, то и закрыть его придётся здесь же. Что же касается оплаты, то выложить деньги в частных клиниках, по-прежнему, надо будет лишь за приём, а вот сам больничный лист – бесплатный.

Процедура посещения и государственной поликлиники, и частного медицинского центра упроститься ещё и благодаря введению в скором времени в Беларуси единой электронной базы пациентов. Впрочем, лучше всего быть здоровым и тогда надобность посещать врача сама собой отпадёт.