Уникальная разработка белорусских ученых: салфетки, которые помогут в борьбе с онкологией

Новости Беларуси. Инновации в фармакологии. Белорусские ученые разработали уникальный противоопухолевый препарат, который в 60 раз дешевле зарубежных аналогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лекарственное средство позволяет осуществлять химеотерапию образований головного мозга локально, что значительно увеличивает шансы на полное излечение больного.

Денис Адамчик, заместитель директора по фармацевтической деятельности УП «Унитехпром БГУ»:

Препарат применяется локально. После удаления опухоли врачом-хирургом препарат в виде салфеток помещается в головной мозг, в область удаленной опухоли. Далее опухоль ушивается, и человек живет с этими салфетками. Если внутривенная химиотерапия позволяет бороться с опухолевыми клетками около двух – трех дней, применение это препарата увеличивает время действующего препарата до 20 дней.