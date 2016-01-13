Прямой эфир

Уникальная разработка белорусских ученых: салфетки, которые помогут в борьбе с онкологией

13 января 2016 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Инновации в фармакологии. Белорусские ученые разработали уникальный противоопухолевый препарат, который в 60 раз дешевле зарубежных аналогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лекарственное средство позволяет осуществлять химеотерапию образований головного мозга локально, что значительно увеличивает шансы на полное излечение больного.

Денис Адамчик, заместитель директора по фармацевтической деятельности УП «Унитехпром БГУ»:
Препарат применяется локально. После удаления опухоли врачом-хирургом препарат в виде салфеток помещается в головной мозг, в область удаленной опухоли. Далее опухоль ушивается, и человек живет с этими салфетками. Если внутривенная химиотерапия позволяет бороться с опухолевыми клетками около двух – трех дней, применение это препарата увеличивает время действующего препарата до 20 дней.

# Здоровье # Онкология # Денис Адамчик

Другие новости рубрики

Все новости
С 1 февраля получить больничный лист можно будет и в платных клиниках
13 января 2016 09:52

С 1 февраля получить больничный лист можно будет и в платных клиниках

Много воды и капсулы с молочным чертополохом: как избежать похмельного синдрома?
13 января 2016 09:05

Много воды и капсулы с молочным чертополохом: как избежать похмельного синдрома?

Грипп пришел в Беларусь: пик заболеваемости ожидается в конце января – начале февраля
13 января 2016 06:52

Грипп пришел в Беларусь: пик заболеваемости ожидается в конце января – начале февраля