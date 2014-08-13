Минздрав Беларуси обещает предотвратить появление лихорадки Эбола в стране

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси призывает белорусов и вовсе отказаться от поездок в западную Африку без острой необходимости. Вместе с тем медики обещают предотвратить появление лихорадки Эбола в нашей стране.

В национальном аэропорту установлен дистанционный тепловизор, который на расстоянии определяет температуру прибывших пассажиров. За показателем прибора следит штатный врач-эпидемиолог.

Наблюдают за состоянием здоровья пассажиров и бортпроводники. Если тревожные симптомы обнаружат, человека с подозрением на лихорадку Эбола поместят в изолятор. Впрочем, пока таких ситуаций в аэропорту не возникало. Так же, как и в наземных пунктах пропуска. Каждый пересекающий границу там проходит санитарно-карантинный контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Федоров, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Устанавливаются тепловизоры. Это дистанционные приборы регистрации повышенной температуры. Они видны на экране. Если температура повышена, то красный контур. Этих людей сразу изолируют, медики проводят опрос, уточняют, откуда они прибыли, с кем контактировали, изолируют и в случае необходимости госпитализируют в инфекционный стационар. С марта по 1 августа у нас прошли такой контроль 4 млн 780 тысяч человек, которые пересекли границу Республики Беларусь. Выявлено только 17 больных с повышенной температурой. Но этот никак не связано с этим заболеванием, о котором мы сегодня говорим.