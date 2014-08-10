Новости Беларуси. Уникальная операция минских травматологов. Заменить сустав теперь они могут с помощью лишь крохотного разреза на коже. Такой подход позволяет действовать точечно, а значит реабилитация пациента после хирургического вмешательства пройдет намного быстрее. По прошла лишь первая такая операция в Республиканском центре, но скоро швейцарская технология приживется и в регионах.

За час до операции Сергей делится: это его последняя надежда вернуться к нормальной жизни. За 2 года испробовал все средства, а каждый шаг по-прежнему причиняет боль. Потому, наконец, решился заменить изношенный из-за артроза сустав на имплантат. С ним, надеется, скоро сможет бегать и танцевать.

Сергей Бохан, пациент Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Сейчас пошло обострение, поэтому судьба привела сюда. Надеемся, что новые суставы помогут мне бегать.

Сергей первый пациент Республиканского центра травматологии и ортопедии, которому проведут операцию по замене тазобедренного сустава по новой методике. Так называемой «малоинвазивной». То есть цель хирургов — как можно меньше повредить окружающие ткани и с помощью специального оборудования проникнуть к суставу через небольшой разрез. Минимальная травматизация будет способствовать скорейшему заживлению. Восстановиться пациент сможет вдвое быстрее.

Иван Минаковский, заведующий ортопедическим отделением Белорусского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии:

Данная технология, которую мы внедряем сегодня, исключает повреждение мышц, окружающих тазобедренный сустав, не нарушает их индурация. Это позволяет пациенту восстановиться в кротчайший срок и приступить к обычному образу жизни.

Александр Белецкий, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Быстро внедрим и посмотрим, если это действительно ноу-хау, если сократятся сроки операции, уменьшатся кровопотери, сократятся сроки реабилитации, конечно, это пойдет быстрыми темпами и получит развитие у нас в Республике.

Такой вариант проведения операции предложили коллеги из Швейцарии. Если их школа докажет эффективность, методика быстро «приживется» в Беларуси. Швейцарский профессор Гехтер ассистировал во время операции, уровнем белорусских хирургов остался впечатлен.

Андрэ Гехтер, профессор, врач-травматолог (Швейцария):

Операция была достаточно сложной, но белорусские медики справились очень хорошо, всё прошло без осложнений. У вас очень хорошее медицинское оборудование, современные операционные. Я был во многих странах, учил данной методике других врачей. И именно у вас в Беларуси всё было подготовлено идеально.

Миллионы людей в мире сегодня страдают от болей в суставах. Считается, что вследствие износа в основном это характерно для пожилых пациентов. Однако не меньше операций по эндо- (то есть внутреннему) протезированию проводится и молодым людям. Например, искусственный тазобедренный сустав был имплантирован знаменитому фигуристу Алексею Ягудину, болезнь спортсмена дисплазия — врожденное неправильное развитие сустава.

Андрей Воронович, ведущий научный сотрудник лаборатории Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Это самые 2 сустава опорных, которые переносят вес тяжести всего туловища на нижние конечности.

Гарантии, сколько прослужит протез нет. Каждый случай индивидуален. У кого-то организм не примет имплантат, или возникнет инфекция и понадобится проводить повторную, а то и несколько, операций. А кто-то сможет забыть про болезнь и ходить с искусственным суставом долгие годы. Белорусам протезирование проводится бесплатно, даже если пациент выберет импортный протез, заплатить придется только за сам имплантат. Впрочем, комплектующие и в тех, и в других, те же, что используются во всем мире. А как будет служить искусственный заменитель сустава, во многом зависит от установки.

Андрей Воронович, ведущий научный сотрудник лаборатории Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Белорусский имплантат изготавливается из тех же титановых сплавов, если цементной фиксации. Если без цементной фиксации — из кобальт-хромовых сплавов, по составу, механике они одинаковые, есть небольшие разницы в конструкции, которые хранятся самими производителями. Очень много зависит, как установлен имплантат, как приживается в зависимости от инфекций, которые в ряде случаев не дают приживаться имплантату.

В Беларуси в год проводят около 5 тысяч операций по замене тазобедренных суставов. За несколько лет количество увеличили практически в 10 раз. Оперируют во всех областных центрах. Понятие «очередь» сменил «лист ожидания» - от года до двух. Учитывая, что эндопротезирование операция не экстренная, а по улучшению качества жизни, это как раз время подумать и попробовать консервативные способы лечения.

Андрей Воронович, ведущий научный сотрудник лаборатории Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Это операция самая результативная по эффективности в мире после операции на глазах. Самый лучший результат в моей жизни —спортсмен, тренер по горным лыжам, мы его соперировали, через 4 месяца он стал на горные лыжи.

Надеется, что вскоре сможет играть в футбол и Мустафа из Ливии. Он сам будущий хирург, потому где сделать операцию по замене коленного сустава, выбирал щепетильно. Беларусь, считает, не уступает европейским клиникам. Решающим фактором поехать в нашу страну стала хорошая реабилитационная программа.

Мустафа Абубак, пациент (Ливия):

В Беларуси хорошая физиотерапия послеоперационная. Спустя пару недель после операции уже можно ходить. Травматология у вас хорошо развита. Мне нравились персонал и обслуживание.

И если эндопротезирование начало развиваться относительно недавно, то например, прототипы искусственных ног или рук были известны еще с глубокой древности. Например, чудеса изобретательности демонстрировали и врачи партизанских лагерей во время Великой Отечественной войны. С этим протезом из кожи, дублирующим человеческую руку, командир партизанского отряда участвовал в боях и даже мог стрелять.

Татьяна Шпаковская, сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Этот протез был изготовлен в партизанском отряде, простыми рядовыми партизанами. Когда Борис Адамович Булат в одном из боев потерял руку. Бионическая рука, передающая тактильные ощущения, или искусственно око со встроенным вай-фай и блютуз. 70 лет спустя технологии ушли далеко вперед. Сейчас появляются уже роботизированные протезы, управляемые мыслью, а их обладателей впору называть киборгами. Намного комфортнее стали и стандартные протезы. Эти оснащены силиконовыми лайнерами. Это все равно как вторая кожа.

Манук Мануков, техник-протезист Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра:

Никаких креплений уже не нужно. Адаптация быстро происходит.

Профессия Манука Серобовича требует таланта скульптора и скрупулезности ювелира. Отсюда с изготовления гипсовых слепков по индивидуальным меркам начинается процесс изготовления протеза.

Манук Мануков, техник-протезист Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра:

По качеству изготовления мы на таком же уровне, как и Германия, Англия, Америка. У нас поставлена работа, профессионалы у нас неплохие.

Но после протезирования все только начинается. Порой, нужно учиться не только ходить, но и жить заново. Без привычной профессии, хобби. Поверить в себя и открыть новые возможности пациентам помогают в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре. Реабилитация здесь — не только возможность подтянуть физическую форму, позаниматься в зале или поплавать в бассейне, но и освоить новую профессию.

Александр Кичигин, заведующий отделением лечебно-реабилитационного комплекса Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра:

На нашей базе созданы все условия, чтобы человек, который вследствие несчастного случая получил травму, в перспективе мог найти себя, мог заниматься спортом, получать профессию и развиваться дальше.

Так и двукратный участник паралимпийских игр Евгений никогда не подумал бы, что будет заниматься спортом на профессиональном уровне. После травмы буквально заново учился ходить. Позаниматься в центр приходил для себя, когда парня заметил тренер.

Евгений Лукьяненко, участник паралимпийских игр (Ванкувер-2010, Сочи-2014):

Для меня первые шаги очень страшно было. Кажется, упадешь, но это все со временем походит. Тут меня и тренер нашел. Я до этого даже не слышал, думал, как это паралимпийские лыжи. Когда первый раз съездил на соревнование и когда понимаешь, уровень какой у людей и что там на самом деле серьезно.

Спорт в свое стал стимулом и для Павла. В 17 лет он получил травму и после ампутации бедра парень, увлекавшийся спортом, решил доказать, что и с ограниченными возможностями можно — быстрее, выше, сильнее! Он уже несколько раз участвовал в паралимпийских играх. Сегодня их микст-четверка готовится к чемпионату мира по гребле в Амстердаме.

Павел Герасимчик, исполнительный директор Белорусской федерации физической культуры и спорта инвалидов:

Ответственность, сила воли, физическая культура вся такая. Хотелось бы, чтобы люди видели, что это есть, все возможно, открыты везде двери для нас.

Манук Серобович с 16 лет помогает людям встать на ноги. Многие пациенты как родные. Говорит, нет счастья больше, когда люди из его мастерской уходят на своих ногах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.