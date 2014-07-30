Полезные советы врача: как отлично чувствовать себя в жару?

Лето. Солнце. Жара. Именно сейчас возрастает риск получить проблемы с сердцем. К тому же, в такую жару обостряются многие хронические заболевания. Что делать, чтобы чувствовать себя отлично и сохранить здоровье? Узнаем вместе со специалистом.

Жанна Козейко, врач-терапевт УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника г.Минска »:

Нужно откорректировать свой дневной график. Если возможно не выходить в жару, то лучше держаться в тени в самые жаркие часы. На прогулку выходить только в утренние и вечерние часы.

Не наедайтесь! В жару организму сложнее переваривать пищу. Меньше жареного, мяса, копченостей. Больше овощей, фруктов, зелени, ягод! Внимательно следите за сроком годности продуктов. В такую погоду они портятся быстрее и ими легко отравиться.

Жанна Козейко:

Следует избегать нахождения в душном общественном транспорте. Лучше пройтись пешком, чем ехать в душном транспорте, где большое скопление людей.

Больше пейте! В жару организму требуется в полтора-два раза больше жидкости. Особенно это важно при физических нагрузках. Кроме того, летом тело больше открыто и площадь испарение жидкости из организма увеличивается.

Жанна Козейко:

Лучше всего пить несладкие напитки. Лучше всего - негазированную воду. Ни в коем случае не нужно пить напитки, содержащие кофеин. Нежелательно кофе и зеленый чай.

Совет для женщин! Откажитесь от декоративной косметики. Кожа в жару усиленно дышит и потеет. Снижается температура тела. Закупорка пор может привести к перегреву организма.

Жанна Козейко:

Люди с повышенным артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару чувствуют себя намного хуже. Поэтому лишний раз пнеобходимо артериальное давление. Откорректировать дозу принимаемых препаратов.

Будьте осторожны с кондиционерами! Они — виновники летней простуды и осложнения хронических заболеваний. Лучше кондиционер заменить на вентилятор и поставить возле него тазик с водой для увлажнения комнаты.

И еще несколько советов! Носите одежду из натуральных тканей. Избегайте усиленных физических нагрузок. Гуляйте лишь рано утром и вечером. Берегите себя! Диана Галех, Игорь Сенюто «Утро. Студия хорошего настроения».