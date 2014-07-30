Новости Беларуси. Аномальная жара вызвала в Беларуси волну отравлений. Инфекционные отделения минских больниц каждый день принимают порядка 20 человек. В топе причин уже традиционно скоропортящиеся продукты: овощи, фрукты мясо и молоко. Если официальные торговые точки их качество гарантируют, то условия хранения продуктов на «стихийных рынках» не всегда соответствуют нормам.

Аномальный плюс минусом всё-таки стал, говорит, Нина Дорофеевна, причём, для всей семьи. После приёма пищи плохо стало буквально через несколько часов. Рези в животе, рвота, высокая температура. В итоге «поднимать» на ноги приходится врачам. В инфекционной больнице женщина уже третий день. Идёт на поправку.

Нина Денисенко:

После такого случая, естественно буду очень обращать внимание на продукты питания, особенно, конечно, в такую погоду.

Случай не единственный. Жаркая погода добавляет градус напряжённости всем медикам. Вот и в Минской инфекционной больнице своя статистика. 20 пациентов в сутки — и это в среднем — попадает к врачам-инфекционистам. Высоких температур не выдерживают продукты. Отсюда и цифры.

Ольга Глаз, заведующая кишечным отделением Городской клинической инфекционной больницы:

Заболевания обычно связаны с приемом в пищу в первую очередь сырых яиц. Мясные продукты, молочные продукты.

Тем не менее печальная статистика белорусов не пугает. Чем ещё объяснить такой ажиотаж на так называемых «стихийных рынках»? Высоких температур не боятся и продавцы. Середина недели, разгар дня — торговля полным ходом. После появления нашей съёмочной группы ситуация меняется в считанные минуты. Повсюду «якобы бесхозный» товар. Редкие продавцы отвечают: скоропортящихся продуктов нет.

Правда, такая картина далеко не на всех импровизированных торговых прилавках. Молоко и творог уж явно в списке рискованных продуктов.

Диалог с продавцом так называемого «стихийного рынка»:

— Не боитесь продавать скоропортящиеся продукты?

— Куда захочу, туда товар продам. У меня справка с сельсовета, я имею полное право.

Вот только уберечь от отравлений, справка вряд ли сможет. Правила хранения продуктов стандартны. Как для магазинов, так и для рынков. Свои особенности есть и при готовке, собенно блюд с сырыми продуктами. Суши, карпаччо... «Заплатить за изысканный» вкус можно дорого, причём, даже собственным здоровьем. В кафе и ресторанах за технологией следят. Минимальное количество заготовок, качественные продукты плюс контроль за температурными режимами хранения. Советы опытные сушисты дают и поварам-любителям.

Юрий Бруев, старший повар суши ресторана:

Нужно быть максимально осторожными и предельно внимательным к рыбе, которую вы используете. Я ды рекомендовал использовать рыбу соленую, подкопченную.

Медики уверяют: на самом деле профилактика кишечных инфекций проста. Правильное хранение продуктов, употребление лишь кипячёной воды, никакой опасной уличной еды и личная гигиена, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.