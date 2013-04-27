Женщина 35 лет лечилась от насморка, пока в её носу не обнаружили пуговицу

Новости России. Врачи красноярской больницы извлекли из носовой полости пациентки ринолит (носовой камень) размером в 4 сантиметра. Разломав камень, они нашли пуговицу размером с десятикопеечную монету.

Женщина обратилась к врачам сама. Жалоба заключалась в затруднённом дыхании, преимущественно с правой стороны. Остаётся неясным, как инородное тело могло проникнуть в организм женщины. Как отмечают оториноларингологи, «предмет попал в нос пациентки, когда ей было несколько месяцев». Это подтверждается и количеством солей и органических элементов, которые со временем образовали вокруг пуговицы ринолит.

Владимир Афонькин, заведующий оториноларингологическим отделением краевой клинической больницы:

Я впервые вижу такой большой ринолит, и впервые слышу, чтобы взрослый человек не знал о том, что в детском возрасте была такая история. Обычно инородный предмет в полости носа сопровождается гнойным насморком, до ринолита дело не доходит – с первыми симптомами предметы сразу же удаляются. Вообще в своей жизни я достаточно редко встречал ринолиты, штук пять и все они считались большими, но этот камень – рекордсмен.

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