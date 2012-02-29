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Министерство здравоохранения Беларуси: Есть инвесторы, которые готовы построить свои новые фармацевтические заводы

29 февраля 2012 11:14
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Отечественные лекарства в текущем году займут на рынке Беларуси почти треть. Как отметили в Минздраве, фармацевтические предприятия страны освоят около сотни новых лекарственных средств.

В приоритетах – импортоемкая продукция. Расширится линейка препаратов для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Уже в этом году запустят новый цех по выпуску противоопухолевых препаратов.

В прошлом году Указом Президента был сформирован Департамент фармацевтической промышленности Минздрава, что заметно повлияло на развитие отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Мы занимаемся фармацевтической промышленностью. Стоит задача, что в текущем году довести отечественные лекарственные средства до 30%, расширить производство и привлечь инвесторов. Уже на сегодня есть инвесторы, которые готовы построить свои новые фармацевтические заводы. Мы работаем и дальше, что позволит к 2015 году выйти к уровню 50 на 50, а, я думаю, может, и раньше.

# Государственная политика в области здравоохранения # Василий Жарко # Министерство здравоохранения Беларуси # Здоровье # Белоруссия

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