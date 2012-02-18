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В Минске подвели итоги работы в сфере медицины за 2011 год

18 февраля 2012 08:14
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Новости Беларуси, Минск. В 2011 году особое значение уделили укреплению материально-технической базы. Одно из главных достижений – открытие новых корпусов 2-й клинической больницы.

В планах на этот год – строительство двух поликлиник в микрорайонах Брилевичи и Каменная горка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
В числе значимых объектов этого года – строительно-монтажные работы нового здания родильного отделения при 5-й городской клинической больнице. Также наша задача – завершить реконструкцию действующих поликлиник. В каждом районе есть такие объекты. мы в этом году должны эти работы завершить.

# Ладутько # Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье

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