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РНПЦ «Мать и дитя» в 2012 году ожидает масштабная реконструкция

24 февраля 2012 06:01
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В первую очередь обновятся лечебные корпуса, отделение реанимации с палатами интенсивной терапии для новорожденных. Появятся операционные, где будут проводить малые кардиохирургические и нейрохирургические операции. А значит отпадет необходимость перевозить детей в другие медучреждения.

Также планируется закупить инкубаторы для выхаживания недоношенных малышей, аппараты искусственного дыхания и другое современное медоборудование.

Реконструкция Центра предусмотрена Государственной инвестпрограммой на 2012 год. Средства выделят из бюджета и резервного фонда Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье

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