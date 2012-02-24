РНПЦ «Мать и дитя» в 2012 году ожидает масштабная реконструкция

В первую очередь обновятся лечебные корпуса, отделение реанимации с палатами интенсивной терапии для новорожденных. Появятся операционные, где будут проводить малые кардиохирургические и нейрохирургические операции. А значит отпадет необходимость перевозить детей в другие медучреждения.

Также планируется закупить инкубаторы для выхаживания недоношенных малышей, аппараты искусственного дыхания и другое современное медоборудование.

Реконструкция Центра предусмотрена Государственной инвестпрограммой на 2012 год. Средства выделят из бюджета и резервного фонда Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.