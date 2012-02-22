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Белорусские хирурги удалили злокачественную опухоль сердца 20-летнему парню

22 февраля 2012 10:44
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Как сообщили в Республиканском научно-практическом центре «Кардиология», сердце пришлось извлечь полностью, из-за пораженных тканей удалить левое предсердие и сформировать новое из специального биоматериала.

Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо, его уже выписали. В дальнейшем он будет находиться под наблюдением онкологов.

В мире подобные случаи заболевания – большая редкость. Злокачественные опухоли сердца составляют примерно одну сотую из всех известных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Здоровье # Здравоохранение Беларуси

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