Белорусские хирурги удалили злокачественную опухоль сердца 20-летнему парню

Как сообщили в Республиканском научно-практическом центре «Кардиология», сердце пришлось извлечь полностью, из-за пораженных тканей удалить левое предсердие и сформировать новое из специального биоматериала.

Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо, его уже выписали. В дальнейшем он будет находиться под наблюдением онкологов.

В мире подобные случаи заболевания – большая редкость. Злокачественные опухоли сердца составляют примерно одну сотую из всех известных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.