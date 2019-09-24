Марафон «Донорство крови имеет значение» стартует в Беларуси: как принять участие?

В Беларуси 24 сентября стартует марафон под девизом «Донорство крови имеет значение». Акция пройдет в рамках республиканского социального проекта по пропаганде и развитию безвозмездного донорства крови среди молодежи «У Беларусі – добрае сэрца».
В Беларуси 24 сентября стартует марафон под девизом «Донорство крови имеет значение». Акция пройдет в рамках республиканского социального проекта по пропаганде и развитию безвозмездного донорства крови среди молодежи «У Беларусі – добрае сэрца».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – специалист по связям с общественностью ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий» – Владимир Сорокин и руководитель направления донорства крови БГУ – Арина Ильина.
Это первый такой масштабный проект?
Владимир Сорокин, специалист по связям с общественностью ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий»:
Это не первый масштабный проект. Я скажу, что централизовано стали такие проекты проводить с 2016 года, но конкретно уже в рамках проекта «У Беларусі – добрае сэрца» – с 2017 года. У нас было несколько этапов с 2017 года донорских марафонов «Поделись кровью, спаси чей-то мир». Сейчас стартует «Донорство крови имеет значение».
Почему решили организовать именно такой проект?
Владимир Сорокин:
Это больше просветительская акция, потому что Беларусь полностью закрывает все потребности к крови, но до 2017 года не было какого-то своего продукта донорского движения, бренда, скажем так. В других странах такое есть: в Европе, в России. У них это стало раньше развиваться. Просто у нас давно такие мероприятия проходят, дни доноров, но это все так локально, мало кто про это знает. В 2017 году пришла такая идея все это объединить в себя и вот есть логотипы на наших майках. В рамках этого проекта продвигать эти идеи дальше.
Что нужно сделать, чтобы сдать кровь? Как проходит процедура сдачи крови? Узнаете, посмотрев видеоматериал.