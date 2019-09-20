«В тепле должны быть ноги». Стоит ли укутываться, чтобы не заболеть?

Людмила Макарина-Кибак, врач-оториноларинголог, профессор, Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ:

Компрессы с водкой мы не применяем, компрессы, вообще, не применяем, потому что это прогревающая процедура.

Врач: прогревать нос солью и яйцами при насморке не стоит

Шею мы тоже стараемся не укутывать ни профилактически, ни после того, как человек заболел, особенно если это ребёнок.

Мы знаем, что при высокой температуре ребёнка надо скорее раздеть, чем одеть, потому что он перегреется и это не очень хорошо, потому что терморегуляция у детей несовершенна.

Если есть ощущение, что хочется закрыть шею сзади, тогда можно?

Людмила Макарина-Кибак:

Тогда можно закрыть, конечно.

Но целенаправленно заматывать все возможные места попадания ветра необязательно?