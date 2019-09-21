Как сморкаться правильно? Рассказала врач

В Англии дети в холодную погоду идут в школу в гольфах, в шортах, в безрукавке, а у нас уже ходят в пуховиках. Дети там повсеместно в соплях и англичане считают, что это хорошо, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Людмила Макарина-Кибак, врач-оториноларинголог, профессор, Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ:

Всё-таки, более правильное поведение у нас. То, что мы больного ребёнка изымаем хотя бы на несколько дней из коллектива, таким образом, мы предотвращаем то, что заболеют все. Одевать ребёнка надо так же, как и себя, потому что мы хорошо чувствуем, какая на данный момент погода. То, что дети ходят с соплями – это неправильно! Это приводит к хронизации процессов и, когда мы выезжаем за границу и слушаем научные доклады, с которыми выходят наши коллеги на конференциях, мы видим, что у них осложнений не меньше, чем у нас, и хронических отитов у них гораздо больше, с большим развитием.

Потому что они не обращают внимания на недышащие носы, а мы обращаем внимание на то, что ребёнок всё время должен дышать носом. И тем самым мы профилактируем возникновение хронических заболеваний. Я бы сказала, по нашим наблюдениям, по нашим научным исследованиям, что у нас нет такой запущенности процессов, как есть в некоторых других странах, не во всех.

И кроме того, наши дети с раннего возраста обучены правильно сморкаться, потому что мы всех родителей и всех детей учим, что высморкать нос надо только через одну половинку: сначала одну, потом вторую. А за границей они «трубят», это так и называется, это описано в литературе. Они трубят, потому что они дуют двумя половинами носа и это неправильно. Идёт заброс содержимого из полости носа в слуховые трубы и, таким образом, мы получаем сразу отит. А если на него тоже не обращать внимания, то получаем хронизацию процесса.