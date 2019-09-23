«Улыбаться начал, аппетит хороший». Как сейчас себя чувствует 1,5-годовалый мальчик, который отравился бледной поганкой

Мария Любимова, пациентка:

Спасибо большое врачам! Спасли малышу и мне жизнь. 4 сентября, можно сказать, наш второй день рождения!

Ещё две недели назад Мария и Мирослав были на волоске от смерти, а сегодня молодая мама по-особенному нежно обнимает сына. Новость о том, что семья с 1,5-годовалым ребёнком из Кобрина отравилась бледной поганкой, всколыхнула всю Беларусь. Надежду на спасение обоим подарили столичные доктора. От внимания журналистов, точнее от вторжения в личную жизнь семьи, здесь уже совсем устали. А вот нашей съёмочной группе доверились. Мария Любимова:

Всё хорошо. Вот улыбаться начал вчера. Позавчера нас в палату перевели. Сразу улыбаться начал, мультики, меньше плакать. Аппетит у него хороший. Хорошо спит. Поправляется.

Печень, одну на двоих, молодой маме и ребёнку пересаживали в экстренных условиях – такая операция считается очень редкой во всём мире. Порядка двух десятков человек спасали мальчика на протяжении десяти часов, его маму – шесть с половиной. Далее чтоб не возникло отторжения донорского органа, всю жизнь им нужно принимать специальные лекарства. Людмила Любимова, мама пациентки:

Это такой труд! Один ребёнок лежит на одном столе, Маша лежит на другом. Очень сложная операция была! Печень была белая уже. Ещё бы полчаса-час и у малыша начался бы отёк мозга. Спасибо врачам большое, что спасли моих детей!

Минские трансплантологии пересаживают печень в год 80-ти белорусам. Такие случаи, как этот, единичные. В каждой операции счёт идёт на секунды. Даже, казалось бы, самый главный орган – сердце сегодня поможет заменить на время проведения сложных манипуляций техника, печень – никогда! И такое высокотехнологичное оборудование в Минском центре трансплантологии есть. Алексей Островский, заведующий отделом кардиоторакальной хирургии Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Во время операции, когда сердце стоит и лёгкие не дышат, работает аппарат.