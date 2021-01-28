Лучше после горячей ванны. Как правильно сделать пилинг в домашних условиях, чтобы не навредить коже

Лицо – визитная карточка любой женщины. И как оно выглядит во многом зависит от состояния кожи. Отличный помощник и гарант красоты и здоровья – пилинг. Он подразумевает отшелушивание «старых» клеток кожи, чтобы запустить ее обновление. С возрастом эта процедура становится просто необходимой, так как естественные процессы самообновления кожи лица постепенно замедляются.

Екатерина Карпилович, врач дерматолог-косметолог: Существует несколько видов пилинга: физический, химический, аппаратный и механический пилинг. Если вы хотите в домашних условиях сделать процедуру для себя, можно взять скраб на основе частиц, которые могут быть синтетические, а также природного происхождения. Главное, чтобы частицы не были крупнозернистыми.

К механическому виду можно отнести и брашинг. Что это такое? Это щеточка, которая вращается, состоит из синтетических или натуральных волокон. Процедура проводится по очищающему гелю или пенке. Удаляются верхние, поверхностные слои клеток, буквально первых два слоя, улучшается цвет лица за счет кровоснабжения.

Делать процедуру лучше после принятия горячей ванны или похода в баню, когда поры на коже открыты и более восприимчивы к внешнему воздействию. Как и любая процедура, пилинг имеет и противопоказания. Его не стоит делать беременным женщинам, а также при грудном вскармливании, воспалениях на лице и температуре.

Екатерина Карпилович:

Одной из самых популярных процедур является химический пилинг. Его можно выполнять только в рамках медицинского учреждения или в кабинете у врача-косметолога. Эта процедура контролируемого ожога. Степень повреждения и результат будет зависеть от того, какая кислота выбрана специалистом. Время выдерживания кислоты, ее pH и концентрация. На данной модели мы проведем поверхностный химический пилинг, который не даст активного шелушения, но улучшит цвет лица, сделает более сияющую кожу и уменьшит поры.