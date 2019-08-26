Лечение холодом и углекислым газом: какие ещё необычные процедуры есть в санатории «Ружанский»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель директора по медицинской части ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области – Денис Герасимович и врач-косметолог 1 категории ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области – Лилия Микутик. Какие процедуры для омоложения предлагает санаторий? Лилия Микутик, врач-косметолог 1 категории ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области:

Например, в косметологическом кабинете наряду с обычными программами очищения кожи, ухода в виде массажа с масками, легких поверхностных пилингов, пилингов с шелушением, предлагается альтернатива инъекционным методикам – электромезотерапия. Аппаратная методика, направленная на омоложение, через кожное внедрение ампульного концентрата с помощью импульсов электрического тока, благодаря которой кожа насыщается витаминами, минеральными веществами, стимулируется синтез коллагена, происходит увлажнение. Это курсовая процедура, с каждой из которых лицо становится лучше.

Это только женская процедура? Лилия Микутик:

Нет, мужчинам тоже допускается. У вас есть еще криотерапия – это лечение холодом. Как это все происходит? Денис Герасимович, заместитель директора по медицинской части ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области:

Существует такая терапия, как криотерапия. В нашем санатории она существует в двух видах – это общая криотерапия и местная. В общей криотерапии мы используем минус 80, в местной – минус 40. Когда гостям рассказываешь про эту процедуру, сразу какой-то страх: «Мы, может, заболеем», «Зачем нам эта процедура?!» Но на самом деле, процедура не является опасной для здоровья, если правильно к ней подходить. Нужно смотреть все показания, противопоказания и тогда человек приобретет здоровье, а никак его не потеряет. Представьте себе большой шкаф и он работает по примеру холодильника, но там не +4, а -80. Человек входит в эту камеру и находится там 2-3 минуты. Это как раз то время для того, чтобы запустить все механизмы, направленные на улучшение работы иммунной, кровеносной и нервной системы. Человек находится кратковременно, поэтому замерзнуть он там не может.

Что такое карбокситерапия? Денис Герасимович:

Те гости, которые отдыхали в Карловых Варах, они прекрасно знакомы с этой процедурой. После того, как мы ее внедрили, они поняли, что зачем ездить так далеко, если на месте можно получить эту процедуру?! Смысл этой процедуры: мы подкожно вводим углекислый газ и за счет того, что углекислый газ попадает в кровеносную систему, он вытесняет оттуда кислород и этот кислород уже приходит в зону, которую мы непосредственно лечим. Таким образом, мы обогащаем эту зону кислородом. Кроме лечебного эффекта, еще достаточно активно используется и в косметологии.