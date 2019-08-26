Лечение холодом и углекислым газом: какие ещё необычные процедуры есть в санатории «Ружанский»
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель директора по медицинской части ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области – Денис Герасимович и врач-косметолог 1 категории ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области – Лилия Микутик.
Какие процедуры для омоложения предлагает санаторий?
Лилия Микутик, врач-косметолог 1 категории ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области:
Например, в косметологическом кабинете наряду с обычными программами очищения кожи, ухода в виде массажа с масками, легких поверхностных пилингов, пилингов с шелушением, предлагается альтернатива инъекционным методикам – электромезотерапия. Аппаратная методика, направленная на омоложение, через кожное внедрение ампульного концентрата с помощью импульсов электрического тока, благодаря которой кожа насыщается витаминами, минеральными веществами, стимулируется синтез коллагена, происходит увлажнение. Это курсовая процедура, с каждой из которых лицо становится лучше.
Это только женская процедура?
Лилия Микутик:
Нет, мужчинам тоже допускается.
У вас есть еще криотерапия – это лечение холодом. Как это все происходит?
Денис Герасимович, заместитель директора по медицинской части ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области:
Существует такая терапия, как криотерапия. В нашем санатории она существует в двух видах – это общая криотерапия и местная. В общей криотерапии мы используем минус 80, в местной – минус 40. Когда гостям рассказываешь про эту процедуру, сразу какой-то страх: «Мы, может, заболеем», «Зачем нам эта процедура?!» Но на самом деле, процедура не является опасной для здоровья, если правильно к ней подходить. Нужно смотреть все показания, противопоказания и тогда человек приобретет здоровье, а никак его не потеряет.
Представьте себе большой шкаф и он работает по примеру холодильника, но там не +4, а -80. Человек входит в эту камеру и находится там 2-3 минуты. Это как раз то время для того, чтобы запустить все механизмы, направленные на улучшение работы иммунной, кровеносной и нервной системы. Человек находится кратковременно, поэтому замерзнуть он там не может.
Что такое карбокситерапия?
Денис Герасимович:
Те гости, которые отдыхали в Карловых Варах, они прекрасно знакомы с этой процедурой. После того, как мы ее внедрили, они поняли, что зачем ездить так далеко, если на месте можно получить эту процедуру?!
Смысл этой процедуры: мы подкожно вводим углекислый газ и за счет того, что углекислый газ попадает в кровеносную систему, он вытесняет оттуда кислород и этот кислород уже приходит в зону, которую мы непосредственно лечим. Таким образом, мы обогащаем эту зону кислородом. Кроме лечебного эффекта, еще достаточно активно используется и в косметологии.
Лилия Микутик:
За счет насыщения тканей кислородом улучшается питание, стимулируется синтез коллагена и, таким образом, можно бороться с синяками под глазами, уменьшаются мешочки, увлажняется кожа и моделируется овал лица.
Кому показан вакуумно-роликовый массаж и что это такое?
Лилия Микутик:
Уникальной особенностью вакуумно-роликового массажа является не только борьба с целлюлитом, но и укрепление кожи, которая становится более плотной, гладкой за счет сокращения площади поверхности дряблой и рыхлой. Мощный лимфодренажный эффект, за счет которого выводятся токсины и шлаки через кожу и подкожную жировую клетчатку, благодаря этому улучшаются обменные процессы и кровообращение. Также роликовый массаж стимулирует выработку коллагена, увеличивается количество фибробластов, за счет этого кожа становится более упругой и подтянутой, а также механический лифтинг, благодаря массажу мышц и повышению их тонуса. Преимуществом данной процедуры является сочетание нескольких методик. Видимый эффект уже после первой процедуры, стойкий эффект – после 3-4 процедур.
Он показан еще людям, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом?
Денис Герасимович:
В том числе, да, мы используем ее и с лечебной целью, поскольку она заменяет сразу несколько сеансов массажа. Ручной массаж – прекрасно, но при использовании данной технологии мы можем заменить несколько массажных процедур. Метод еще хорош тем, что его можно использовать как подготовку к основному массажу, проработав определенные проблемные зоны. На сегодняшний момент он у нас больше используется и позиционируется в косметической направленности, поскольку это ближе нашим отдыхающим, но в перспективе и работа для реабилитационных целей.
Это аппарат нового поколения, и если вы, вообще, знакомы с вакуумным массажем, это была достаточно болезненная процедура в свое время, оставляла небольшие синячки, сейчас устранены эти недостатки: очень глубокое прорабатывание и очень щадящее для организма, не повреждаются лимфатические сосуды и мы работаем на лимфатическую систему.
*На правах рекламы.