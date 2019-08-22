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Возможность предотвратить заболевания. Показываем, как выглядит генетический паспорт

22 августа 2019 09:08
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От склонности к депрессиям и невынашиванию беременности до чемпионских возможностей все это можно легко установить. Белорусская лаборатория генетики человека единственная в СНГ имеет международную аккредитацию в области генетического анализа и работа ее пользуется спросом. На днях здесь получил свой генетический паспорт 15-тысячный клиент!

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси Ирма Моссэ.

Возможность предотвратить заболевания. Показываем, как выглядит генетический паспорт-1

Какую информацию можно найти в генетическом паспорте?

Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
В этом документе есть какая-то специальная информация о человеке, а в самом конце паспорта, на последней странице есть заключение о здоровье. Это паспорт, который посвящен предрасположенности к заболеваниям. У каждого из нас есть неблагоприятные варианты генов, но, как правило, заболевания проявляются в пожилом возрасте – это такие, как инфаркты, инсульты, диабет. Но можно в раннем возрасте или в молодом, или в зрелом возрасте, но еще не в старом определить: есть ли высокий риск такого заболевания, то очень просто можно предотвратить развитие.

Возможность предотвратить заболевания. Показываем, как выглядит генетический паспорт-4

Возможность предотвратить заболевания. Показываем, как выглядит генетический паспорт-6

Например, 20-летний человек делает у вас такой паспорт, вы говорите, что в 60 лет у него будет большой риск инфаркта?

Ирма Моссэ:
Я не говорю, что будет, а говорю, что у него есть предрасположенность в пожилом возрасте. Но если он бросит курить, но даже и в 40 еще не поздно, нормализует вес, начнет бегать или ходить в тренажерный зал, у него не будет инфаркта, несмотря на такую генетическую предрасположенность.

Мы стараемся предъявить информацию, которая связана или с заболеваниями, или со спортивными способностями, или мы сейчас в рамках программы Союзного государства изучаем психоэмоциональные особенности человека. Кто-то флегматик, а кто-то холерик они такими рождаются.

Возможность предотвратить заболевания. Показываем, как выглядит генетический паспорт-9

Даже в генах написано кто ты: флегматик или холерик?

Ирма Моссэ:
Конечно.

Вы даете еще к паспорту какую-то памятку, что нужно делать?

Ирма Моссэ:
Если вы откроете первую страницу, то здесь как раз есть памятка, в которой написано, что нужно делать конкретно человеку, даже для каждого, что риск есть у всех, но он бывает нормальным, а бывает повышенным, что в случае предрасположенности к сердечно-сосудистому заболеванию нужно бросить курить и т. д. В случае диабета менять диету. Человек может прочитать, за что отвечает ген, а самое главное он может обратиться к профильному врачу, и он уже назначит профилактику и будет мониторировать. Может, надо купить тонометр, если у тебя риск, или купить глюкометр, чтобы проверять содержание сахара в крови. У человека появляется возможность предотвратить развитие заболевания самому или с помощью врача.

Возможность предотвратить заболевания. Показываем, как выглядит генетический паспорт-12

Не знаете, в какой вид спорта отдать ребенка? Генетический паспорт поможет это узнать

# Здоровье # Здоровье # Ирма Моссэ # Фотофакт

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