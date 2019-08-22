Возможность предотвратить заболевания. Показываем, как выглядит генетический паспорт

От склонности к депрессиям и невынашиванию беременности до чемпионских возможностей – все это можно легко установить. Белорусская лаборатория генетики человека – единственная в СНГ имеет международную аккредитацию в области генетического анализа и работа ее пользуется спросом. На днях здесь получил свой генетический паспорт 15-тысячный клиент!

Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси: В этом документе есть какая-то специальная информация о человеке, а в самом конце паспорта, на последней странице есть заключение о здоровье. Это паспорт, который посвящен предрасположенности к заболеваниям. У каждого из нас есть неблагоприятные варианты генов, но, как правило, заболевания проявляются в пожилом возрасте – это такие, как инфаркты, инсульты, диабет. Но можно в раннем возрасте или в молодом, или в зрелом возрасте, но еще не в старом определить: есть ли высокий риск такого заболевания, то очень просто можно предотвратить развитие.

Например, 20-летний человек делает у вас такой паспорт, вы говорите, что в 60 лет у него будет большой риск инфаркта?

Ирма Моссэ:

Я не говорю, что будет, а говорю, что у него есть предрасположенность в пожилом возрасте. Но если он бросит курить, но даже и в 40 – еще не поздно, нормализует вес, начнет бегать или ходить в тренажерный зал, у него не будет инфаркта, несмотря на такую генетическую предрасположенность.

Мы стараемся предъявить информацию, которая связана или с заболеваниями, или со спортивными способностями, или мы сейчас в рамках программы Союзного государства изучаем психоэмоциональные особенности человека. Кто-то флегматик, а кто-то холерик – они такими рождаются.