Не знаете, в какой вид спорта отдать ребёнка? Генетический паспорт поможет это узнать

Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси: Вы хотите отдать сына в хоккей и тратите большие деньги на обмундирование, на все, а потом у ребенка может не получаться. Вы будете говорить: «Вот ты ленишься, давай-давай». Это плохо может кончиться. А здесь написано: есть талант у ребенка, пожалуйста, создайте условия для того, чтобы он, действительно, повышал результаты и стал чемпионом.

С какого возраста можно делать генетический паспорт?

Ирма Моссэ:

Да хоть с рождения, обычно 4-5 лет. Если нет таланта, не надо его насиловать, пусть занимается для себя и для здоровья.

А можно ли там что-то хорошее увидеть в генах?

Ирма Моссэ:

Безусловно.

Можно ли увидеть в генах у ребенка, что он будет, например, гением в поэзии?

Ирма Моссэ:

Нет, пока этого нет. Что касается интеллекта, тут еще генетика не развита во всем мире, хотя этим уже занимаются. Сейчас хорошо развита медицинская генетика и генетика спорта, а генетика интеллекта уже развивается, но еще она не достигла таких результатов, чтобы можно было вот так определить: кто будет поэтом, а кто композитором. Но мы сейчас как раз этим занимаемся.