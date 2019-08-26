Диагностика головокружений и хирургия эпилепсии: какие ещё новые методы используют в РНПЦ неврологии

Юлия Самусенко, корреспондент:

Именно здесь проходят телеконсультации. Такой формат позволяет врачам из разных уголков страны разбирать самые сложные патологии. Такой профессиональный телеконсилиум собирается в стенах РНПЦ неврологии и нейрохирургии все чаще. Вот и сегодня разобраться придется в истории здоровья непростой пациентки: у девушки эпилепсия. Серьезный диагноз осложняется незапланированной беременностью.

Вячеслав Ващилин, врач-невролог, ведущий научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

В данном случае очень важен подбор препаратов, которые принимает наша пациентка, в связи с тем, чтобы обеспечить наибольшую безопасность будущему ребенку. Телемедицина – настоящая цифровая трансформация здравоохранения. Эта разработка живет в Беларуси уже несколько лет, но глобальные обороты набирает лишь сейчас. Эдуард Василевич, заместитель директора по организационно-методической работе, врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

За первые полгода 2019 года в нашем центре осуществлено более 370 консультаций, из них в режиме онлайн более 40.

Телемедицинские системы позволяют организовать диалог с врачом-экспертом на любом расстоянии и предоставить практически всю нужную для квалифицированного заключения медицинскую информацию. Например, МРТ, выписки из истории болезни, снимки УЗИ. При этом личные данные состояния здоровья пациента находятся под надежной защитой. Вся информация хранится на специальном сервере. Вячеслав Ващилин:

Имеется две системы медицинских телеконсультаций – это оказание консультаций в отсроченном режиме: оффлайн-консультаций, и в режиме реального времени, или онлайн-консультаций.

В РНПЦ неврологии и нейрохирургии не только телемедицина на достойном уровне. За последнее время специалисты центра шагнули вперед по многим направлениям. Сергей Лихачев, доктор медицинских наук, профессор, заведующий неврологическим отделением РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Лечение мышечной дистонии всегда было делом очень трудным. Мы добавили хирургическое лечение с помощью глубокой стимуляции мозга.

Эдуард Василевич:

В нашем центре внедрены новые методы хирургического лечения сосудистых заболеваний с применением рентгено-васкулярной хирургии, широко развивается новое направление – хирургия эпилепсии. И даже это далеко не все! В центре есть еще одно чудо техники. Комплекс для диагностирования головокружений.

Ольга Алейникова, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Это современный метод диагностики, основанный на видеоокулографии, во время которого аппаратура позволяет записывать движение глаз и исследователь может количественно оценить вестибулярное нарушение.