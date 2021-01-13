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«Квашеная капуста – это вообще витаминная бомба». Какие продукты смогут укрепить иммунитет зимой?

13 января 2021 11:40
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Они не лечат, но жизненно необходимы для нормальной работы организма и поддержания здоровья. Витамины – незаменимые элементы, которые укрепляют иммунитет.

Василий Кулик, врач-педиатр:
Если говорить о витамине C, то больше всего его содержится в цитрусовых, черной смородине, капусте. Квашеная капуста это кладезь витаминов, это вообще витаминная бомба. Если рассматривать витамин A, он содержится в овощах и фруктах, которые имеют оранжевый цвет. Витамины группы B содержатся больше в злаковых и хлебобулочных изделиях.

«Квашеная капуста – это вообще витаминная бомба». Какие продукты смогут укрепить иммунитет зимой? -1

Сухофрукты – тоже отличный вариант, они подарят целый букет необходимых микроэлементов и помогут обойти гиповитаминоз стороной.

Василий Кулик:
Если не хватает витамина A, то это какие-то изменения со стороны кожного покрова. Это может быть сухая кожа, ломкость волос и ногтей, раздражительность ребенка. Витамин C. Дети часто начинают болеть, особенно в зимний период. Могут быть симптомы со стороны свертываемости крови. У деток часто наблюдаем такой симптом, как кровоточивость десен, даже носовые кровотечения.

«Квашеная капуста – это вообще витаминная бомба». Какие продукты смогут укрепить иммунитет зимой? -4

Рахит и ломкость костей у детей – тревожный звонок: острая нехватка витамина D на лицо. Запастись полезными веществами в зимний и весенний период можно не только благодаря продуктам питания. Альтернатива – аптечные поливитаминные препараты.

«Квашеная капуста – это вообще витаминная бомба». Какие продукты смогут укрепить иммунитет зимой? -7

Василий Кулик:
Витамин D мы можем назначать детям круглогодично, особенно детям первого года жизни. Что касается остальных витаминов, то их нужно принимать курсами, с перерывами, то есть необходимости в постоянном приеме нет. Обязательно должна соблюдаться дозировка со стороны родителей, чтобы не было отравления.

«Квашеная капуста – это вообще витаминная бомба». Какие продукты смогут укрепить иммунитет зимой? -10

Чтобы избежать печальных последствий, медики напоминают: витамины следует принимать разумно под наблюдением и контролем врача.

# Здоровье # Здоровье # Василий Кулик # Вероника Макаревич # Фотофакт # Здоровое питание

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