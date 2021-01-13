«Квашеная капуста – это вообще витаминная бомба». Какие продукты смогут укрепить иммунитет зимой?

Они не лечат, но жизненно необходимы для нормальной работы организма и поддержания здоровья. Витамины – незаменимые элементы, которые укрепляют иммунитет.

Василий Кулик, врач-педиатр:

Если говорить о витамине C, то больше всего его содержится в цитрусовых, черной смородине, капусте. Квашеная капуста – это кладезь витаминов, это вообще витаминная бомба. Если рассматривать витамин A, он содержится в овощах и фруктах, которые имеют оранжевый цвет. Витамины группы B содержатся больше в злаковых и хлебобулочных изделиях.