Как правильно пользоваться термометром, чтобы он показал точный результат? Рассказывает врач

Один из важных показателей здоровья – температура тела человека. Ее повышение не всегда требует снижения и применения лекарственных препаратов. Например, повышение температуры до 38 градусов у младенцев до года и у детей старшего возраста до 38,5 не всегда требует снижения. Достаточно обеспечить ребенку покой, постельный режим и обильное питье.

Василий Кулик, педиатр:

Если у детей раннего возраста имеют место какие-то неврологические заболевания, фебрильные судороги, то мы не ждем высокой температуры выше 38-39, а снижаем ее лекарственными препаратами. Если температура 38 градусов, но имеют место такие симптомы, как сильная головная боль, какие-то судорожные подергивания, сильные боли в мышцах, в суставах, тошнота, рвота, изменение со стороны органов зрения – эту температуру нужно тоже сбивать.

Обращайте внимание на температуру в течение суток. В утренние часы она может быть ниже обычных показателей, в вечерние, наоборот, может повыситься. Это нормальные колебания, из-за которых не стоит беспокоиться. Гораздо важнее измерять температуру правильно. Василий Кулик:

Рекомендуем измерять температуру после сна через 30 минут, после еды тоже минимум через 30 минут, после активной физической нагрузки тоже сразу не измеряется температура. Неправильно будет измерять температуру, лежа под одеялом. Производители рекомендуют термометр вставить под мышку не перпендикулярно туловищу, а в вертикальном положении, чтобы наконечник попадал в саму подмышечную впадину. Прижимаем крепко руку к туловищу, ставим термометр под мышку, через 15-30 секунд включаем звуковой сигнал и измеряем температуру до звукового сигнала. Не надо сразу вынимать термометр из подмышечной области, мы еще ждем четыре-пять минут, чтобы получить достоверную величину температуры.

Сегодня нам доступны несколько видов термометров. Ртутные градусники давно уступили место электронным и бесконтактным инфракрасным. Василий Кулик:

Ртутный термометр, который у нас использовался несколько лет назад очень широко, сегодня практически не используем. Хорош был этот термометр в том плане, что он точно измеряет температуру и дешево стоит. Отрицательный момент в том, что им нужно измерять температуру не менее десяти минут. И, конечно, то вещество, которое содержится в нем, ртуть, оно опасно для организма человека. Пандемия внесла свои коррективы. Сегодня в медучреждениях активно используются бесконтактные термометры, которые снимают показания за несколько секунд.

Василий Кулик:

Он очень быстро измеряет температуру, его не нужно обрабатывать после каждого измерения, в отличие от электронного. Сейчас наши родители еще используют такие термометры, как тест-полоски, которые прикрепляются в область лба, но они неточно измеряют температуру тела. Есть еще термометры-пустышки для маленьких детей, они опасны в плане развития удушья у ребенка. Используются еще термометры в виде часов-браслетов на запястье. Мы их не рекомендуем использовать, потому что измерение температуры не всегда достоверно.