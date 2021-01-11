Земляника и боярышник укрепят сердце и сосуды. Врач о травах, которые помогают при различных недугах

Сегодня «Новое утро» пахнет душистыми травами и дарит теплое общение с природой. Вместе с потомственной травницей и врачом в пятом поколении Марией Малышко разольем здоровье по кружкам. И начнем с Иван-чая – кладези полезных витаминов и микроэлементов. Он укрепит иммунитет, улучшит мозговое кровообращение, зарядит цинком и даст отпор вирусам и бактериям. Это отличная база для фиточая. Единственное, чудо-растение противопоказано дамам в положении.

Мария Малышко, врач-терапевт, травница:

За счет его вкуса и аромата, его часто используют в композиции с другими лекарственными растениями. Например, есть еще растение таволга, или лабазник вязолистный, его аромат очень сложно забыть, он нежный, пряный. В таволге содержатся природные салицилаты, которые обладают обезболивающим действием и очень хороши при головной боли. Лабазник улучшает настроение и укрепляет иммунитет, также благотворно влияет на гормональный фон женщин и мужчин.

Мелисса снизит давление, календула успокоит. Земляника и боярышник укрепят сердце и сосуды. Согласитесь, приятная аптечка. Причем отлично работает «дачная корзина»: черная смородина, малина, облепиха. В них много витаминов В и С, что поможет справиться со стрессом и настроить организм на нужную волну. Вместо лимона добавляйте шиповник, в нем витамина С в разы больше. Причем не дробите плоды, а целиком забрасывайте в термос, тогда польза будет в каждом глотке.

Мария Малышко:

Также будут хороши растения, которые улучшают насыщение кислородом клеток. Например, липа, малина, брусника, бузина также обладают противовирусными свойствами. Засушенные плоды черники больше воздействуют на желудочно-кишечный тракт. Также очень важно использовать травы, которые будут нормализовывать функции печени и желудочно-кишечного тракта, это такие травы, как репешок, малина, лист березы.

При составлении чайного сета не переборщите с ингредиентами. Один компонент для вкуса, другой – для запаха, третий – основное действие. Пять – это максимум, иначе все удовольствие растворится на дне. Помните, травы – народ с характером. И перед тем, как пойти в аптеку, лучше индивидуально проконсультироваться с фитотерапевтом. Еще момент, природный эликсир нельзя пить полгода. Организм привыкает, и растения уже не работают на все 100. Травы нужно постоянно чередовать.

Мария Малышко:

Противовоспалительной активностью обладают такие травы, как малина, черная смородина, лабазник, Иван-чай. Отличным средством для смягчения кашля являются листья липы, их заваривают с помощью термоса, в течение часа настаивают. Травы, которые улучшают сон и способствуют тому, чтобы сон был более эффективным, – это таволга, валерьяна, хмель, душица.

Нашлось в чайной шкатулке место для красоты и молодости. Клевер и душица богаты фитоэстрогенами и способствуют становлению гормонального фона. А вот любимой мятой не злоупотребляйте: она может простимулировать нежелательные гормоны и даже токсичные вещества. Но травы – это не только про чай, это отличная приправа. Душица или орегано придаст пикантности мясу и рыбе, чабрец, он же тимьян, сделает неповторимыми салат и суп.

Мария Малышко:

Травы можно употреблять в виде смузи, в виде меда, настоянном на травах, масла на травах – все это можно сделать своими руками. Чтобы сделать мед на травах, достаточно измельчить травы и в пропорциях один к трем добавить мед, дать ему настояться в течение трех недель – и мед готов. Единственное, его нужно употреблять совсем немножко: по половинке чайной ложки.