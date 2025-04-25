Куркума, имбирь и перец замедляют старение клеток и снижают риск развития хронических заболеваний, включая раковые. Об этом РИА Новости рассказала глава центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.
Говоря о куркуме специалист отметила, что приправа снижает газообразование и ускоряет пищеварение. Но употреблять ее нужно в пищу в умеренных количествах.
Острые специи, например, чеснок и хрен, обладают антибактериальными свойствами.
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