Куркума, имбирь и перец замедляют старение клеток и снижают риск развития хронических заболеваний, включая раковые. Об этом РИА Новости рассказала глава центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

Говоря о куркуме специалист отметила, что приправа снижает газообразование и ускоряет пищеварение. Но употреблять ее нужно в пищу в умеренных количествах.

Острые специи, например, чеснок и хрен, обладают антибактериальными свойствами.

Читайте также:

Яркие фрукты в рационе снижают риск развития депрессии

«Антиоксиданты – это наши главные помощники». Чем полезны лесные ягоды?

​Диетолог объяснила, почему опасно пропускать завтрак