Прямой эфир

Куркума, имбирь и перец замедляют старение клеток

25 апреля 2025 11:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Куркума, имбирь и перец замедляют старение клеток-0

Куркума, имбирь и перец замедляют старение клеток и снижают риск развития хронических заболеваний, включая раковые. Об этом РИА Новости рассказала глава центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

Говоря о куркуме специалист отметила, что приправа снижает газообразование и ускоряет пищеварение. Но употреблять ее нужно в пищу в умеренных количествах.

Острые специи, например, чеснок и хрен, обладают антибактериальными свойствами.

Читайте также: 

Яркие фрукты в рационе снижают риск развития депрессии

«Антиоксиданты – это наши главные помощники». Чем полезны лесные ягоды?

​Диетолог объяснила, почему опасно пропускать завтрак

Другие новости рубрики

Все новости
Голубика помогает организму бороться со старением и не только — врач
25 апреля 2025 10:58

Голубика помогает организму бороться со старением и не только — врач

Есть ли польза от замороженных ягод – объяснила врач
24 апреля 2025 11:33

Есть ли польза от замороженных ягод – объяснила врач

Не менее 400 гр в день – диетолог назвала рекомендуемую норму овощей
24 апреля 2025 11:19

Не менее 400 гр в день – диетолог назвала рекомендуемую норму овощей