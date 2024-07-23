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«Антиоксиданты – это наши главные помощники». Чем полезны лесные ягоды?

23 июля 2024 09:56
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Ксения Нестерович, корреспондент:
Лето – долгожданный сезон сочной голубики, ароматной черники и спелой малины. Кстати, ягоды больше, чем просто украшения стола. Эти яркие дары природы – настоящий кладезь полезных витаминов и микроэлементов.

Набираем целую корзину – клюкву, землянику, смородину и рябину. Именно в этих ягодах самый большой запас антиоксидантов, которые останавливают развитие серьезных заболеваний.

«Антиоксиданты – это наши главные помощники». Чем полезны лесные ягоды?-1

Александра Кожина, системный нутрициолог:
Антиоксиданты – это наши главные помощники борцы со старостью и помощники в нашей красоте. На самом деле больше антиоксидантов находится в темных, синих ягодах. Желательно выбирать, например, чернику или голубику, чем выбирать какие-то красные ягоды.

«Антиоксиданты – это наши главные помощники». Чем полезны лесные ягоды?-3

Кислые ягоды подходят для улучшения пищеварения. Это может быть клюква, брусника, но и остальные плоды тоже будут полезны из-за содержания клетчатки. Низкая калорийность, приятная сладость и богатый состав – лучший помощник для улучшения фигуры.

Подробнее в видео.

# Здоровое питание

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