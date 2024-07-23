«Антиоксиданты – это наши главные помощники». Чем полезны лесные ягоды?

Ксения Нестерович, корреспондент:

Лето – долгожданный сезон сочной голубики, ароматной черники и спелой малины. Кстати, ягоды больше, чем просто украшения стола. Эти яркие дары природы – настоящий кладезь полезных витаминов и микроэлементов.

Набираем целую корзину – клюкву, землянику, смородину и рябину. Именно в этих ягодах самый большой запас антиоксидантов, которые останавливают развитие серьезных заболеваний.