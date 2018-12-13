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Косметолог: «Зима – самое благоприятное время для более агрессивных процедур»

13 декабря 2018 11:13
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – косметолог, дерматолог – Екатерина Карпилович.

Есть ли разница между салонными процедурами по уходу за лицом зимой и в тёплый период времени?

Екатерина Карпилович, косметолог, дерматолог:
Да. Зима это самое благоприятное время для более агрессивных процедур: это химические пилинги, это микродермабразия, это лазерные шлифовки, таблетивное омоложение кожи то, что создаёт такое внушительное повреждение нашего эпителия. Так как нет солнца, наше обычное ежедневное такое состояние, кожу восстанавливать достаточно легко.

Косметолог: «Зима – самое благоприятное время для более агрессивных процедур»-1

Как ухаживать за лицом зимой. 5 советов косметолога

# Косметология # Здоровье # Екатерина Карпилович # Фотофакт # Полезные советы

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