Косметолог: «Зима – самое благоприятное время для более агрессивных процедур»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – косметолог, дерматолог – Екатерина Карпилович.

Есть ли разница между салонными процедурами по уходу за лицом зимой и в тёплый период времени?

Екатерина Карпилович, косметолог, дерматолог:

Да. Зима – это самое благоприятное время для более агрессивных процедур: это химические пилинги, это микродермабразия, это лазерные шлифовки, таблетивное омоложение кожи то, что создаёт такое внушительное повреждение нашего эпителия. Так как нет солнца, наше обычное ежедневное такое состояние, кожу восстанавливать достаточно легко.