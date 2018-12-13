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Зачем зимой нужен солнцезащитный крем?

13 декабря 2018 11:12
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – косметолог, дерматолог – Екатерина Карпилович.

Нужен ли зимой солнцезащитный крем?

Екатерина Карпилович, косметолог, дерматолог:
Летом, если у нас фактор защиты SPF-50 и выше, зимой не нужно его полностью убирать, потому что, всё-таки, ультрафиолет, определённый спектр лучей проникает даже через эту серую воздушную массу. SPF-15, 20, чтобы присутствовал. А если это солнечный зимний день и снега много, то понимаете, насколько идёт двойное отражение солнечных лучей! Это, как летом быть возле воды. Если мы катаемся на лыжах в солнечный день, тогда фактор защиты SPF-50 должен присутствовать. Об этом забывать не стоит.

Зачем зимой нужен солнцезащитный крем?-1

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# Косметология # Здоровье # Екатерина Карпилович # Фотофакт # Полезные советы

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