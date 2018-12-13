Увлажнять воздух или больше пить? Как бороться с сухостью кожи зимой

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – косметолог, дерматолог – Екатерина Карпилович. Хорошо для кожи, если зимой в комнате стоит увлажнитель воздуха? Екатерина Карпилович, косметолог, дерматолог:

Это очень замечательно. Я, вообще, считаю, что обязательно должны быть увлажнители воздуха. Особенно в тех семьях, в которых есть дети или взрослые, болеющими атопическим дерматитом. У них, в принципе, гидролипидная плёнка нарушена. Если нет этого увлажнителя воздуха, то ничего страшного. Можно поставить стакан воды на окно, где батарея, возле неё поставить кувшин, кто-то противень ставит. И влажность нашу увеличивать, так мы немного себя спасаем. Помогают ли бороться с сухостью кожи термальные воды? Екатерина Карпилович:

Да, термальная вода – это как дополнительный источник влаги в течение дня в помещении. Если мы находимся в офисе 6, 8, 9 часов, мы дополнительно должны себя вот этой термальной водой орошать.

Если мы будем пить достаточное количество воды, более двух литров, кожа будет достаточно увлажнена? Екатерина Карпилович:

Нет, она не будет достаточно увлажнена. Но пить можно, даже, может быть, больше, чем летом. Периодически появляется такая информация, что специализированные средства для зимнего ухода, против ветра, что они не несут должного эффекта, а наоборот, могут навредить зимой. Какое ваше мнение? Екатерина Карпилович:

Есть специально разработанные аптечные серии, у которых высокий контроль качества, сертификация. У них можно прочитать на баночках – cold-крем для непогоды. Там содержатся такие компоненты: натуральные растительные масла, не минеральные, что является продуктом нефтепереработки, а натуральные масла, что создаёт нашу гидролипидную пленку. Это имеет место быть, можно. Только, конечно, читайте обязательно, что написано на баночке.