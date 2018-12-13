Какой крем для лица использовать зимой: «Тип кожи – шаг назад»

Как сохранить красоту и здоровье кожи в холодную пору года? Способен ли качественный домашний уход заменить салонный?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – косметолог, дерматолог – Екатерина Карпилович.

Что нужно сделать с приходом морозов?

Екатерина Карпилович, косметолог, дерматолог:

Мы должны понимать, что меняется температура на улице, присутствует ветер, но самое страшное то, чему мы не уделяем внимания – это центральному отоплению. У нас очень сухой воздух, процент влаги в квартирах – 15-20% при норме 60! Наша кожа практически обезвожена. Мы должны не убирать все крема. Все думают, увлажняющий крем превратится в лёд на коже. Нет. Его стоит оставить на ночной уход. Поэтому есть такой лайфхак: поменять баночки кремов. Поменять ночной на дневной, а дневной на ночной. Подбирать нужно более плотные текстуры, соответственные своему типу кожи.