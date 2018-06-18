Вспышка кори: почему заболевание добралось до Беларуси?

Новости Беларуси. Сегодня актуальна проблема вспышки кори в Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО рассказала об этом заболевании.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Расскажите, что это за заболевание со вспышками, которому уже лет 40, наверное.

Анна Рубан, врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО:

Да, к сожалению, такая проблема возникла. Она возникла не в нашей стране, она к нам приехала.

Во многих странах вот то самое антивакцинальное движение высоко подняло голову.

Ирина Ромбальская:

То есть все-таки это идет от тех людей, которые отказались прививаться?

«Не надо прививать своих детей. Прививайте только любимых»: кто отказывается от прививок?

Анна Рубан:

Да, я бы, наверное, так бы и отметила. Для того чтобы та или иная инфекция циркулировала среди людей, есть потребность иметь коллективный иммунитет. Речь идет о том, что большое количество людей должны иметь прививки. И вот такое огромное количество людей создает ауру, которая не пропускает в свою популяцию какое-либо заболевание. Это делается для того, чтобы не было серьезных вспышек серьезных заболеваний, которые, к сожалению, могут приводить к летальному исходу. Считается, что оптимальный уровень такого популяционного иммунитета – 97%. И я должна сказать, что

среди детского населения эта цифра в нашей стране такая и есть.

Ирина Ромбальская:

А среди взрослого населения? Слышала, что взрослым надо повторять эту прививку. Вот мне, например, 35. Нужно ли повторять прививку, или еще подождать?

Анна Рубан:

Относительно кори на данный момент ВОЗ рекомендует две дозы вакцины. И первая доза должна проводиться от 12 до 15 месяцев, а вторая доза вакцины гораздо позже. Но разбежки в течение 4 недель должны быть минимальными.

У части людей их иммунная система может не ответить на первую дозу.

И вторая доза дает возможность подтянуть иммунную систему. Считается, что длительность иммунитета после самой перенесенной инфекции пожизненно. И это касается как раз нашего взрослого населения старше 67 года рождения. Это тот возраст, когда корь еще циркулировала широко, в довакцинальный период, когда еще не применялась вакцинация от кори. То есть считается, что те люди переболели, и на данный момент болеть не могут.

А все остальное население – кто-то частично имел прививки, вот то население может иметь ослабление иммунной системы относительно кори.

Считается, что абсолютная длительность иммунитета доказана. После вакцинации – от 20 до 30 лет.

Есть отдельные литературные источники, которые говорят, что может быть и пожизненно. Но это не обязательно.

Ирина Ромбальская:

Я вот своего календаря прививок уж точно сейчас не найду.

Анна Рубан:

Вот и печально.

Очень бы хотелось, чтобы вся эта информация была зафиксирована,

чтобы была возможность уточнить свой вакцинальный статус. Потому что если этот статус не уточнен, то лучше сделать прививку. Ничего страшного.

«Прививка – это мера, стоящая на втором месте по сохранению жизни после доступа в чистой питьевой воде»