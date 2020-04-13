Миндаль, брокколи и рыба. Какие продукты укрепляют иммунитет

Противостоять вирусам поможет стальной иммунитет – главный защитник организма. Сбалансированное питание и физические нагрузки лучше всего способны поддерживать его в тонусе. Налегайте на цветные овощи и не пренебрегайте зеленью. Такое витаминное комбо очищает организм от шлаков и токсинов, благотворно влияет на кишечную микрофлору и стимулирует выработку клеток, которые не пускают в организм микробы.

Анастасия Травина, диетолог, нутрициолог:

Нужно уделять внимание белку. Белок должен быть обязательно в каждый прием пищи, поскольку именно из белка формулируются иммуноглобулины, которые участвуют в нашей иммунной системе.

Обязательно должна быть жирная рыба, около двух-трех порций в неделю. Это может быть морская дикая рыба, либо такая рыба как скумбрия, сельдь, сардина, печень трески.

Верный помощник в укреплении иммунитета – миндаль. Эти орехи богаты жирными кислотами Омега-3 и витаминами группы В.

Менее уязвимым к простудам и инфекциям помогают стать нашему организму плоды шиповника. Такая суперспособность – из-за высокого содержания витамина С. Чай с медом на его основе снимет усталость и придаст сил.

Анастасия Травина:

Можно уделить внимание цинку – это морепродукты, в основном это ракообразные, моллюски, мидии. Цинк еще может содержаться в красном мясе, в мясных субпродуктах. Особое внимание нужно уделять ферментированным продуктам, это продукты, которые приготавливаются путем ферментации, брожения и сквашивания. Еще один борец с вирусами – брокколи. Этот мощный иммуностимулирующий продукт содержит селен, цинк, витамины А, С и D, а также антиоксиданты и клетчатку. Пищевые волокна овоща избавляют организм от вредоносных бактерий и шлаков.

Не менее важную роль для организма играет зеленая спаржа. Она не только укрепляет иммунитет, но и улучшает зрение, помогает работе почек.

Анастасия Травина:

Не исключайте замороженные фрукты и ягоды, их тоже можно кушать. В них не меньше витаминов, чем в свежих. Стоить исключить сахар и трансжиры. Если вы понимаете, что вам психологически сейчас очень тяжело и очень плохо и какие-то маленькие сладости, вкусности вам помогут просто психологически пережить этот непростой период, то, конечно, в небольшом количестве это вполне допустимо.