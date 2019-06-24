Когда в Беларуси начнут печатать части органов и как дендритные клетки вылечат рак?

С появлением всё новых методов лечения тяжёлых заболеваний заставляет человечество всерьёз задуматься: «А вдруг будет создано оно – лекарство от всех недугов или вакцина вечной молодости?». Издесь нам приходят на помощь стволовые клетки. Действительно ли они панацея от всех болезней, время покажет. А пока есть только несколько изученных методов, которые применяются в современной медицине.

Владимир Крицкий, заместитель директора Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

Научные разработки ведутся в широчайшем диапазоне, в совершенно разных отраслях медицины, ведётся поиск лечения совершенно разных заболеваний с использованием клеточных продуктов. Но на практике для конкретного пациента мы можем использовать те методы, которые утверждены министерством здравоохранения.

Утверждая такую методику, министерство здравоохранения берёт на себя ответственность за безопасность и эффективность этого метода. Основная деятельность научно-медицинского центра – это разработка и внедрение новых способов лечения таких тяжёлых заболеваний, как трофическая язва при тяжёлой форме варикоза, дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата, в частности деформирующий остеоартроз, с использованием клеточных технологий. Владимир Крицкий:

Используя стволовые клетки, мы получили возможность создать новые благоприятные условия для регенерации хряща. Есть неплохая методика в области стоматологии – рецессия десны.

В этом уникальном центре Беларуси научная и практическая деятельность на пути к улучшению качества жизни и выздоровлению от тяжёлых болезней идет вперёд семимильными шагами. И все благодаря высочайшего класса специалистам. Недавнее выступление нашего учёного, кандидата медицинских наук в Соединенных Штатах Америки – Андрея Гончарова с научным докладом о дендритных клетках заставило мир всколыхнуться. Ведь, возможно, создано оно – лекарство от рака.

Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

То, что новое здесь в институте с этого года – это лечение онкологических заболеваний при помощи дендритных клеток. Дендритные клетки – это клетки, которые охватывают всё чужеродное и затем обучают лимфоциты в борьбе с ним. Соответственно, если дендритные клетки взять из организма и обучить их таким образом, чтобы они смогли бороться с опухолью, ввести обратно пациенту, то мы сможем таким образом вылечивать пациента с онкозаболеванием.

Клеточные технологии и изучение стволовых клеток можно смело назвать одним из самых важных направлений современной медицины. Уже давно не секрет, что благодаря таким методам можно, например, омолодить кожу и даже «вырастить» человеческий орган.

Олег Козлов, заведующий отделением регенеративной медицины и клеточной терапии Республиканского научно-медицинского центра «Клеточные технологии»:

Вопросами принтирования внутренних органов, безусловно, мы не сегодня, а завтра займёмся. Вопрос стоит в том, будет ли это функционирующий орган? Безусловно, какие-то части, которые можно заменить с помощью хирургического вмешательства – они будут принтироваться на биологических 3D-принтерах и опять же для этих целей будут использоваться клеточные продукты, и это будущее не очень далёкое.