Не надо мазать солнечный ожог сметаной! И ещё 5 советов, как загорать правильно

За минувшее лето в ожоговое отделение больницы скорой помощи с повреждениями кожи разной степени обратилось более 100 минчан. Виной всему бесконтрольное нахождение на открытом солнце.

Светлана Якубовская, врач-дерматолог УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»:

Как правило, считается, что с 10 утра до 16 вечера солнечное излучение максимально активное. И наиболее активным оно становится ближе к обеденному времени, то есть к часу, к двум – в это время я, однозначно, не рекомендую находиться на солнце как взрослым, так и детям.

Реакция кожи на воздействие ультрафиолета зависит от нашего фототипа. Легко подающийся на «солнечную провокацию» – кельтский и нордический – это светловолосые люди со светлыми глазами и бледной кожей. Поэтому, мы, белорусы – в зоне риска.

Главное оружие защиты – правильно подобранные средства для загара. Дерматологи рекомендуют в черте города использовать кремы с фактором защиты 30, на море – 50. Татьяна Галюта, врач-косметолог:

Солнцезащитные крема подразделяются: с химическими фильтрами и с физическими фильтрами. Я сторонник выбора средств с физическими фильтрами. Они обладают таким светлоотражающим свойством, они, не как химические фильтры, не поддаются окислению и выделению свободных радикалов на поверхности кожи. Они также не проникают вовнутрь кожи.

Лицо требует особого внимания к себе. Его необходимо увлажнять и напитывать витаминами. Причём декоративная косметика во время загара будет не лишней. СС и ВВ тональные кремы легкой текстуры создадут дополнительный защитный слой. А вот с активными косметологическими процедурами в летний период стоит повременить. Татьяна Галюта:

Если говорить об интенсивных пилингах, которые обновляют с большей степенью интенсивности, это могут быть поверхностно-срединные, срединные пилинги, конечно, желательно отказаться от курса таких процедур.

После пляжного отдыха о заботливых руках косметолога придется забыть на целых две недели. Кожа должна восстановиться самостоятельно, включая собственные механизмы репарации. В помощь ей, разве что, спреи и пенки с пантенолом. А с лечением ожогов народными способами надо быть поаккуратнее. Светлана Якубовская:

Образуется огромное количество тепловой энергии, когда у нас ожог. И это тепло, когда мы наносим что-то жирное на кожу, а сметана – жирное масло, то вот эта жирная масса будет задерживать тепло, не давать ему испаряться. Мы можем приложить к нашему обгоревшему участку кожи лёд, который мы можем завернуть в какое-то полотенце или ткань для того, чтобы не вызвать побочных эффектов.

Нежась в лучах солнца, помните – его объятия коварны. И, если сегодня оно вас пощадило, то ваше завтра может превратиться в пепелище несбывшихся надежд. Светлана Якубовская:

Лучи типа А, которые проникают в нашу кожу и возникают вот эти повреждения клеток и молекул ДНК, они накапливаются с годами и они будут проявляться в коже через 20, 30, 40 лет. И могут проявляться как пигментация, как различные себорейные кератомы и что самое опасное, неприятно и страшное – это риск развития онкологических кожных заболеваний.