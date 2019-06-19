«Делаем акцент на то, что горожане и гости столицы не должны курить»: в Минске прошла ЗОЖ-акция

Новости Беларуси. Проверить самочувствие и узнать о пользе отказа от курения. Специалисты городского центра здоровья в преддверии II Европейских игр провели масштабную акцию в одной из аптек в центре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посетители смогли измерить давление, рост и вес, а также проконсультироваться по поводу правильного питания и здорового образа жизни. Минск в планах медиков в будущем может стать городом, свободным от курения, и большой спортивный форум поможет приблизить эту цель. «Будут штрафовать». В каких местах запретят курить на II Европейских играх Спортивные объекты станут зонами без табака. В фан-зонах определят специальные места. Также ограничения будут введены в кафе, ресторанах и гостиницах, где будут проживать участники и гости.

Снежана Кавриго, руководитель городского центра здоровья:

В этом году в рамках широкомасштабного мероприятия мы своими мероприятиями, акциями и проектами делаем акцент на то, что горожане и гости столицы не должны курить, должны больше заниматься физической активностью, следить за своим питанием и думать о хорошем. В рамках подготовки к Европейским играм вышла целая серия материалов на русском и английском для того, чтобы абсолютно все гости столицы смогли обучиться.

Сергей Островик:

Наша нация станет здоровой. Считаю, что такие акции полезны для нашего общества, для нашей страны в целом. Я только «за», чтобы это все распространялось и чтобы вообще курение запретили. Чтобы запретили курить на улицах, в общественных местах.