«Три богатыря с огромной клизмой, градусником и шприцем». Детский врач о своей работе и пациентах

Без ложной скромности, эти люди спасают жизни. Чтобы мы делали без них, без их профессионализма, тонкого чутья, любви к пациентам и умения сопереживать?! Лучших белорусских врачей 2018 года чествовали в Минске. В одной из номинаций – «Врач-педиатр» – признана лучшей наша гостья.

Есть ли у Вас особая, запоминающаяся история?

Ольга Князькина, заведующая педиатрическим отделением №3 УЗ «2-я городская детская клиническая больница»:

Таких историй много, но в преддверии Дня медицинского работника мы вспомнили чудесную открытку, которую для нас подготовили пациенты. Кто-то был основным, а остальные были в качестве помощников. Открытка была уникальной. На стандартном листе А4 было изображено три богатыря. Один из них это была я, например, второй был Ольга Борисовна Барыш и ещё одна наша коллега. Это было изумительно! Естественно, в медицинской экипировке. Чем каждый из нас был ещё дополнительно отмечен или награждён? Один стоял с огромной клизмой, другой – с огромным градусником, третий – с огромным шприцем. Всё очень интересно и так изумительно, они передали свои эмоции, какие ассоциации возникают с каждым из нас. Это было трогательно!