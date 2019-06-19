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«Три богатыря с огромной клизмой, градусником и шприцем». Детский врач о своей работе и пациентах

19 июня 2019 10:27
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Без ложной скромности, эти люди спасают жизни. Чтобы мы делали без них, без их профессионализма, тонкого чутья, любви к пациентам и умения сопереживать?! Лучших белорусских врачей 2018 года чествовали в Минске. В одной из номинаций «Врач-педиатр» признана лучшей наша гостья.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая педиатрическим отделением №3 УЗ «2-я городская детская клиническая больница» – Ольга Князькина.

«Три богатыря с огромной клизмой, градусником и шприцем». Детский врач о своей работе и пациентах -1

Есть ли у Вас особая, запоминающаяся история?

Ольга Князькина, заведующая педиатрическим отделением №3 УЗ «2-я городская детская клиническая больница»:
Таких историй много, но в преддверии Дня медицинского работника мы вспомнили чудесную открытку, которую для нас подготовили пациенты. Кто-то был основным, а остальные были в качестве помощников. Открытка была уникальной. На стандартном листе А4 было изображено три богатыря. Один из них это была я, например, второй был Ольга Борисовна Барыш и ещё одна наша коллега. Это было изумительно! Естественно, в медицинской экипировке. Чем каждый из нас был ещё дополнительно отмечен или награждён? Один стоял с огромной клизмой, другой – с огромным градусником, третий – с огромным шприцем. Всё очень интересно и так изумительно, они передали свои эмоции, какие ассоциации возникают с каждым из нас. Это было трогательно!

«Три богатыря с огромной клизмой, градусником и шприцем». Детский врач о своей работе и пациентах -4

# Здоровье # Здоровье # Ольга Князькина # Фотофакт

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