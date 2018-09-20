Каждый белорус сможет пить качественную воду прямо из-под крана через 7 лет

Бюджетные субсидии, отчисления жилищно-коммунальных хозяйств, займы международных финансовых организаций, – инвестиционный фонд для работ по улучшению качества воды предлагает создать профильное министерство. Пока же специалисты проверяют соответствующую инфраструктуру в городах и деревнях, параллельно определяют масштаб и стоимость предстоящих трудов.

Ржавая, с резким запахом хлорки или высоким содержанием тяжёлых металлов. С технической стороны проблему будут решать оптимально. Например, если в посёлке вода с переизбытком железа, то вместо строительства отдельной очистной станции, потребителей подключат к сетям ближайшего города.

Владислав Боев, корреспондент СТВ:

Через 7 лет каждый белорус сможет пить качественную воду прямо из-под крана. Для этого планируют построить больше 1 000 станций обезжелезивания, проложить около 10 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей, модернизировать более 30 очистных сооружений.

Пока же белорусы активно пользуются домашними фильтрами. Компактные очистные станции установлены в 60% столичных квартир. Цена такого устройства не сильно бьёт по карману, да и принцип работы очень простой.