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Каждый белорус сможет пить качественную воду прямо из-под крана через 7 лет

20 сентября 2018 10:10
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Бюджетные субсидии, отчисления жилищно-коммунальных хозяйств, займы международных финансовых организаций, – инвестиционный фонд для работ по улучшению качества воды предлагает создать профильное министерство. Пока же специалисты проверяют соответствующую инфраструктуру в городах и деревнях, параллельно определяют масштаб и стоимость предстоящих трудов.

Каждый белорус сможет пить качественную воду прямо из-под крана через 7 лет-1

Ржавая, с резким запахом хлорки или высоким содержанием тяжёлых металлов. С технической стороны проблему будут решать оптимально. Например, если в посёлке вода с переизбытком железа, то вместо строительства отдельной очистной станции, потребителей подключат к сетям ближайшего города.

Каждый белорус сможет пить качественную воду прямо из-под крана через 7 лет-4

Владислав Боев, корреспондент СТВ:
Через 7 лет каждый белорус сможет пить качественную воду прямо из-под крана. Для этого планируют построить больше 1 000 станций обезжелезивания, проложить около 10 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей, модернизировать более 30 очистных сооружений.

Каждый белорус сможет пить качественную воду прямо из-под крана через 7 лет-7

Пока же белорусы активно пользуются домашними фильтрами. Компактные очистные станции установлены в 60% столичных квартир. Цена такого устройства не сильно бьёт по карману, да и принцип работы очень простой.

Каждый белорус сможет пить качественную воду прямо из-под крана через 7 лет-10

Европейские специалисты, опираясь на данные американских центров по контролю и профилактике заболеваний, определили страны, где бывает опасно не только пить проточную воду, но даже полоскать ею зубы. В лидерах по качеству воды Австрия и Германия, а вот за чертой безопасности оказались Украина, Россия, Болгария и другие государства Восточной Европы.

Каждый белорус сможет пить качественную воду прямо из-под крана через 7 лет-13

# Водоснабжение # Здоровье # Владислав Боев # Максим Ермаков # Фотофакт # Вода

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