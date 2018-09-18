Как проверить нехватку витамина D в своем организме? В каких продуктах, кроме рыбьего жира, он есть?

Наталия Калович, главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения: На сегодняшний день это довольно доступное исследование, можно точно высчитать, какая вам доза желательна для того, чтобы получить некий оптимальный уровень обеспеченности. Профилактическая доза для тех, кто осторожен, это обычно 600-800 международных единиц до 1000. Будут негативные эффекты, конечно, не сразу, нужен какой-то период действия избытка витамина D. Но, во-первых, верхний порог для токсичности довольно высок и поэтому, принимая профилактические дозы, вы точно не получите никакого негативного эффекта.

Наталия Калович: Рыбий жир – чемпион по содержанию витамина D, был, есть и остается. Если вам удобно и приятно его употреблять, то почему нет. Что касается прочих продуктов, то, конечно, это жирная рыба. Это масло, но хотя молочные продукты значительно меньше содержат витамин D. Как ни странно, но довольно много витамина D в грибах, особенно в лисичках. Когда идет речь о серьезном дефиците витамина D, то продуктами это трудно получить.

В каких продуктах, кроме рыбьего жира, он есть?

Справедливо ли, что у всех мужчин после 40 лет снижается выработка полового гормона и они на постоянной основе должны принимать витамин D?

Наталия Калович:

В этом есть доля истины. На сегодняшний день наиболее интересные исследования в области положительных эффектов витамина D как раз ведут в области женского здоровья, мужского здоровья и кардиоваскулярных проблем.