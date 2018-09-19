Доставить сердце за 4 часа. Показываем вертолёт, на котором перевозят донорские органы

Минские медики совместно с городским управлением МЧС уже приступили к созданию проекта по установке вертолётной площадки. Речь идет о Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Спасатели объясняют выбор более удачными возможностями для подлёта санитарного транспорта, удалённостью зданий и низким уровнем шума. На этом этапе только завершаются проектные работы.

Санитарная авиация для республиканского научно-практического центра – это уже привычное дело. На протяжении 10 лет сотрудники используют воздушный транспорт МЧС для перевозки донорских органов.

Виталий Одинцов, врач кардиохирургического отделения №2 РНПЦ «Кардиология»:

Это всё обусловлено временными рамками, в течении которых донорское сердце, проще говоря, пригодно для трансплантации. Временной отрезок составляет 4 часа.

Ежегодно в больницу обращается до 70 тысяч пациентов, примерно половина из них нуждается в неотложной медицинской помощи. Передвижение на вертолёте значительно сокращает путь врача к больному, но не во время нелётной погоды, когда спасает лишь наземный транспорт. Всего в Минске насчитывается 150 бригад, а за лето появилось еще 40 машин, оснащённых новейшим оборудованием: портативной системой жизнеобеспечения, которую оценивают примерно в 10 тысяч долларов.