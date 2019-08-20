Какую пиццу можно есть без вреда для фигуры? Показываем четыре варианта

Советы диетолога – в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Марта, а вы пиццу едите? Марта Марудова, диетолог:

Честно скажу, очень редко, потому что пицца – это то блюдо, к составу которого нужно предъявлять огромные требования и кушать в небольших дозировках. Что самое вредное в пицце? Марта Марудова:

Конечно, все внутренние составляющие в виде начинки: салями, жирные сыры, майонезные соусы, кетчупы – это делает пиццу такой калорометрической бомбой, которая выбивает человека из колеи стройности и добавляет ему сантиметры на талии и бедрах.

Сколько калорий в стандартной пицце 32 см, в зависимости от начинки? Марта Марудова:

Здесь калорий очень много: более 2 000 ккал! Фактически съев такую пиццу, да и еще запив каким-то напитком, человек свою дневную норму уже набирает. Если мы будем есть пиццу каждый день, чем это будет грозить для здоровья? Марта Марудова:

Конечно, помимо набора веса, опасность пиццы в том, что там есть жирные, острые составляющие, которые очень ударяют по внутренним органам: по печени, поджелудочной железе, желудочно-кишечному тракту. Поэтому если есть какие-то нюансы со здоровьем в этом плане, то, конечно, к пицце нужно относиться крайне придирчиво.

Существует ли полезная пицца, на которой можно не только не набрать вес, но и еще немного похудеть? Марта Марудова:

Начнем с основы: правильно, чтобы пицца была из цельнозерновой муки: льняной, рисовой, овсяной – любой муки, которая полезна, низкокалорийная и не вредит фигуре. Если мы говорим о составе начинки, то здесь правильно иметь белковую составляющую, например, грибы или мясо, обязательно овощи. Алексей Сачко, шеф-повар:

Ее уникальный состав в том, что тесто зреет дольше, чем тесто для обычной пиццы. За счет этого дрожжи успевают съесть все сахара, находящиеся в тесте.

Состав у теста очень полезный, а что касается начинки, хороша ли она для фигуры? Марта Марудова:

Здесь мы видим, что есть вегетарианская пицца, замечательные овощи, я, например, это все обожаю: цуккини, перец, кабачки на диетическом тесте – просто какой-то праздник!

Для любителей мяса есть вяленое мясо с рукколой, зелень – это замечательно!

Для тех, кто плохо относится к мясу, хочет получить белок, мы можем иметь в своем арсенале грибную пиццу с рикоттой. Тоже замечательно, вкусно и полезно. Калорий минимум, пользы много и удовольствие огромное!