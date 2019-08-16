Уникальная лечебная грязь и омолаживающий аппарат: почему стоит отдохнуть в санатории «Ружанский»

Хотите продлить лето? Мы знаем, как это сделать. Отправляйтесь в санаторий «Ружанский» – неповторимый, нехарактерный для Беларуси мягкий климат в сочетании с лечебными процедурами сделают ваш отдых незабываемым! Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области – Владимир Карпечкин и врач-косметолог 1 категории ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области – Лилия Микутик. Визитной карточкой Беловежской пущи является зубр, а что является визитной карточкой санатория? Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области:

Визитной карточкой санатория является наша материально-техническая база, поскольку наш санаторий – один из самых молодых в республике и мы обладаем наиболее современной, новейшей материально-технической базой. Вместе с тем, мы аккумулировали в себе опыт, накопленный в советский период работы санаторно-курортных учреждений. Все это в сжатом виде находится в «Ружанском». Плюс коллектив – люди доброжелательные, профессиональные. У нас много врачей, замечательный средний медицинский персонал. Все это в комплексе является нашей такой фишкой.

Расскажите про уникальную сапропелевую грязь. Что это такое? Владимир Карпечкин:

В этом году именно в Пружанском районе начали добывать лечебную грязь, так называемую лечебную сапропель. Особенностью именно нашей ружанской сапропели является то, что в отличие от большинства грязей, наша используется в экологически чистом виде, большинство грязей проходит термическую обработку. Наша грязь прошла клинические испытания. Сейчас идет оформление разрешительной документации. Грязь применяется именно в необработанном варианте, что делает ее более активной, лечебной, эффективной.

В чем конкретно ее польза? Владимир Карпечкин:

Сапропель применяется при лечении ряда заболеваний: опорно-двигательных, сосудистых, неврологических. Помимо сапропели, у нас добывается минеральная вода. Скважина находится на территории санатория вдали от заводов, фабрик и предприятий. Сама по себе она тоже обладает универсальными лечебными свойствами, общеукрепляющими, оздоровительными, придает заряд жизненных сил. Поэтому, вот эти все природные факторы в сочетании с материально-технической базой, конечно, ставят «Ружанский» в число лучших санаториев у нас в стране и за рубежом.

Лилия Микутик, врач-косметолог 1 категории ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области:

Кроме обычных водных процедур и обертывания, которые так любят наши женщины, у нас в санатории предлагаются еще и современные эффективные процедуры на новейшей аппаратуре, благодаря которой каждый отдыхающий может выглядеть моложе. Примером является биоптронтерапия с фулиреновым фильтром. Светотерапия Биоптрон обладает биостимулирующим действием. Свет, попадая на кожу, стимулирует чувствительные к нему молекулы и какие-то внутриклеточные структуры. Именно этот фулиреновый фильтр усиливает действие светобиоптрона. Помимо этого, уникальной особенностью фулирена является то, что он заставляет клетки кожи восстанавливать исходное состояние естественного равновесия. В результате чего ускоряются процессы естественного заживления, клетка оздоравливается, вылечивается и восстанавливаются ее энергетические свойства. Выгодно ли к вам приезжать? Владимир Карпечкин:

Да, наш санаторий проводит такую гибкую ценовую политику. В чем она заключается? Как и во всех санаториях, в летний период у нас максимальные цены, мы стараемся в этот период заработать деньги, когда у нас 100% заполняемость. Но в осенне-зимний период, когда немного активность населения снижается, мы проводим социально-ориентированную ценовую стратегию: предоставляем самые большие в республике скидки для инвалидов, ветеранов, пожилых людей и пенсионеров. Скидки в этот период доходят до 40%. Также у нас идут различные комплексные программы: это часто или длительно болеющий ребенок, мы стимулируем семейный отдых. Для этого у нас созданы соответствующие условия и имеется соответствующий номерной фонд. Эти все мероприятия позволяют нам обеспечить заполняемость и делать нас доступными именно в осенне-зимний период. Таким образом, практически все граждане имеют возможность приехать на отдых и оздоровление в наш санаторий.