Прямой эфир

Какую обувь носить каждый день? Советы врача

30 сентября 2019 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нередко мы покупаем обувь, руководствуясь только ее внешним видом, а ведь к этому вопросу стоит подходить со всей серьезностью. От того, что вы носите на ногах, зависит ваше здоровье.

Какую обувь носить каждый день? Советы врача-1

Высокая платформа, прозрачная танкетка, каблук необычной формы – помогают женщинам быть каждый день на высоте и вызывать восхищенные мужские взгляды. В предстоящем холодном сезоне правят 70-ые. Эпоха массивной платформы и квадратного мыса.

Какую обувь носить каждый день? Советы врача-4

Ольга Денисова, стилист:
Сейчас основной акцент пошел на квадратный нос и необычный архитектурный каблук. Каблук выполнен в виде спирали, такой интересной пружинки либо, например, серебряные ботинки. Здесь нос не такой квадратный и тоже есть необычный каблук.

Какую обувь носить каждый день? Советы врача-7

Какую обувь носить каждый день? Советы врача-9

Казаки уже который сезон не сдают позиции, добавляют образу остроты. У них всегда присутствует небольшой каблук. Это удобная подошва, но в то же время она добавляет немножко высоты.

Какую обувь носить каждый день? Советы врача-12

Шнуровка спереди – это немножко такой винтажный стиль. Дизайнеры стараются для женщин делать обувь более удобной в носке. Такой каблук он достаточно комфортный, чем шпилька либо каблук более тонкий.

Какую обувь носить каждый день? Советы врача-15

Но прежде чем отдать предпочтение модным изыскам, стоит подумать о практичности, качестве и прочности. Неудобная обувь способна омрачить жизнь досадными неприятностями. Например, страсть к высоким каблукам или танкетке может отрицательно сказаться на здоровье.

Сергей Алексейчик, врач высшей квалификационной категории по травматологии и ортопедии УЗ «6-ая городская клиническая больница г. Минска»:
Обувь с толстой танкеткой является травмоопасной, потому что человек не чувствует через нее ту поверхность, по которой он ходит. В результате этого он может споткнуться, подвернуть ногу и получить травмы: растяжение связок голеностопа или перелом лодыжек.

Какую обувь носить каждый день? Советы врача-18

Обувь на высоком каблуке и с узким носом может приводить к такой деформации, которая называется поперечным плоскостопием. Чаще это, конечно, появляется у женщин после сорока лет, иногда после беременности.

Потому у врачей свое обувное меню для модниц.

Сергей Алексейчик:
Желательно иметь небольшой каблук: два, три, четыре сантиметра, широкий, устойчивый и чтобы не было узкого носка. Желательно, чтобы подошва выполняла функцию амортизатора. Она не должна быть слишком твердой, тонкой, чтобы она защищала нашу подошву от механического воздействия.

Какую обувь носить каждый день? Советы врача-21

Круглый год в тренде модели из натуральных материалов. А осенью важно, чтобы ботинки не пропускали воду, но в то же время позволяли ноге дышать. В этом сезоне дизайнеры делают акцент на деталях: брошках, пуговицах, застежках и вышивке. А стилисты предлагают отказаться от практичности и заменить базовый черный, коричневый и бежевый на яркую палитру оттенков.

Какую обувь носить каждый день? Советы врача-24

Ольга Денисова:
Белый цвет шагнул к нам в осень и зиму, тем самым раскрашивая наши серые будни. Вот такие ботинки интересной формы, у которых есть квадратный нос. А также кроссовки белого цвета и на меху то, что можно носить в осенне-зимний период.

Какую обувь носить каждый день? Советы врача-27

Как бы прекрасно не смотрелись изящные шпильки или лакированные туфельки, для каждодневной носки они не подойдут. Обувь всегда должна быть уместной, а не просто отражать тенденции моды.

Какую обувь носить каждый день? Советы врача-30

# Обувь # Здоровье # Ольга Денисова # Сергей Алексейчик # Фотофакт # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
«Это развитие гражданского общества». Белорусы стали чаще сдавать кровь бесплатно
26 сентября 2019 07:19

«Это развитие гражданского общества». Белорусы стали чаще сдавать кровь бесплатно

Медицина в Беларуси: лечат стволовыми клетками болезнь Паркинсона, а пациентов с сердечной недостаточностью оперируют по-новому
25 сентября 2019 11:17

Медицина в Беларуси: лечат стволовыми клетками болезнь Паркинсона, а пациентов с сердечной недостаточностью оперируют по-новому

Марафон «Донорство крови имеет значение» стартует в Беларуси: как принять участие?
24 сентября 2019 10:27

Марафон «Донорство крови имеет значение» стартует в Беларуси: как принять участие?