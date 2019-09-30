Какую обувь носить каждый день? Советы врача

Нередко мы покупаем обувь, руководствуясь только ее внешним видом, а ведь к этому вопросу стоит подходить со всей серьезностью. От того, что вы носите на ногах, зависит ваше здоровье.

Высокая платформа, прозрачная танкетка, каблук необычной формы – помогают женщинам быть каждый день на высоте и вызывать восхищенные мужские взгляды. В предстоящем холодном сезоне правят 70-ые. Эпоха массивной платформы и квадратного мыса.

Ольга Денисова, стилист:

Сейчас основной акцент пошел на квадратный нос и необычный архитектурный каблук. Каблук выполнен в виде спирали, такой интересной пружинки либо, например, серебряные ботинки. Здесь нос не такой квадратный и тоже есть необычный каблук.

Казаки уже который сезон не сдают позиции, добавляют образу остроты. У них всегда присутствует небольшой каблук. Это удобная подошва, но в то же время она добавляет немножко высоты.

Шнуровка спереди – это немножко такой винтажный стиль. Дизайнеры стараются для женщин делать обувь более удобной в носке. Такой каблук он достаточно комфортный, чем шпилька либо каблук более тонкий.

Но прежде чем отдать предпочтение модным изыскам, стоит подумать о практичности, качестве и прочности. Неудобная обувь способна омрачить жизнь досадными неприятностями. Например, страсть к высоким каблукам или танкетке может отрицательно сказаться на здоровье. Сергей Алексейчик, врач высшей квалификационной категории по травматологии и ортопедии УЗ «6-ая городская клиническая больница г. Минска»:

Обувь с толстой танкеткой является травмоопасной, потому что человек не чувствует через нее ту поверхность, по которой он ходит. В результате этого он может споткнуться, подвернуть ногу и получить травмы: растяжение связок голеностопа или перелом лодыжек.

Обувь на высоком каблуке и с узким носом может приводить к такой деформации, которая называется поперечным плоскостопием. Чаще это, конечно, появляется у женщин после сорока лет, иногда после беременности. Потому у врачей свое обувное меню для модниц. Сергей Алексейчик:

Желательно иметь небольшой каблук: два, три, четыре сантиметра, широкий, устойчивый и чтобы не было узкого носка. Желательно, чтобы подошва выполняла функцию амортизатора. Она не должна быть слишком твердой, тонкой, чтобы она защищала нашу подошву от механического воздействия.

Круглый год в тренде модели из натуральных материалов. А осенью важно, чтобы ботинки не пропускали воду, но в то же время позволяли ноге дышать. В этом сезоне дизайнеры делают акцент на деталях: брошках, пуговицах, застежках и вышивке. А стилисты предлагают отказаться от практичности и заменить базовый черный, коричневый и бежевый на яркую палитру оттенков.

Ольга Денисова:

Белый цвет шагнул к нам в осень и зиму, тем самым раскрашивая наши серые будни. Вот такие ботинки интересной формы, у которых есть квадратный нос. А также кроссовки белого цвета и на меху то, что можно носить в осенне-зимний период.