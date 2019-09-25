Медицина в Беларуси: лечат стволовыми клетками болезнь Паркинсона, а пациентов с сердечной недостаточностью оперируют по-новому

В чем уникальность этих операций, и почему мы говорим и так гордимся, что они проведены у нас в стране: эти операции выполнены в рамках международных клинических испытаний, которые могут проводить только страны с высокоразвитой системой здравоохранения, с высокоразвитыми специалистами, имеющие технику, обученные. И получить вот это право на то, чтобы провести такие операции – это дорогого стоит.

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома: В начале сентября в Республиканском научно-практическом центре кардиологии были проведены несколько уникальных операций по лечению сердечной недостаточности. Цифры абсолютно доказаны: порядка 10% минчан, к сожалению, имеют в той или иной степени выраженности сердечную недостаточность. Как правило, это результат перенесенных инфекций, даже незаметно перенесенных самим человеком. Мы можем ходить с какой-то простудой, немного с повышенной температурой, продолжаем ходить на работу. И, к сожалению, иногда так случается, при сниженном иммунитете, когда совпадает сразу несколько факторов, действительно, поражается сердечная мышца, развивается миокардит – воспаление сердечной мышцы, и он тоже может переноситься на ногах с неярко выраженными симптомами. К сожалению, это у молодых людей может наблюдаться и наблюдается. И операции, которые были проведены, это проведены операции как раз-таки молодым людям. Сравнительно молодым: от 30 до 40 лет.

Дмитрий Чередниченко: Да, они, в общем-то, разработали эту технологию. И очень важно, что тот инструмент, то устройство, девайс, который вводится в полость сердца – он для республики оказывается бесплатным. То есть сама операция бесплатна. И мы, наоборот, только приобретаем этим здоровье нашим людям, приобретаем опыт для наших специалистов.

Дмитрий Чередниченко: Это республиканское учреждение – Республиканский научно-практический центр, и мы себя не отделяем – городское управление – от республиканского здравоохранения. Тем более, это все у нас, на территории Минска, это наши пациенты, наши коллеги. Конечно, все очень счастливы, что все так успешно проведены. Кстати говоря, – оценка хирургов зарубежных, которые присутствовали на данной операции, где-то консультировали наших врачей.

Сама операция заключается в том, что через небольшой доступ – разрез на бедре через сосуд проводится специальный катетер с устройством, которое заводится в полость сердца, и специальная методика, которая уменьшает в размерах сердце. Потому что при сердечной недостаточности сердце расширяется, его сократительная способность падает. Задача – сузить сердце, уменьшить его в размерах и повысить его сократительную способность. Вот на это направлена операция.

Сколько таких операций теперь будет проводиться в Минске?

Дмитрий Чередниченко:

Все будет зависеть от того, как далее пройдут клинические испытания. Эксперты сейчас оценивают, насколько результативно, успешно. А оно, действительно, явно было успешным. Я думаю, что о цифрах пока говорить рано, но такие операции будут продолжены.

Какие за последнее время еще уникальные операции были проведены в Минске?

Дмитрий Чередниченко:

Нейрохирургия. Наша 5-я городская клиническая больница освоила методику лечения стволовыми клетками болезнь Паркинсона. И уже есть хорошие результаты. Это перспективная методика, и не только для лечения болезни Паркинсона, но и лечения других недугов. Пациенты проходят сейчас дополнительное обследование, готовятся новые пациенты к операциям. Думаю, что в ближайшее время, когда мы накопим определенный материал, мы расскажем более подробно об этом.

На смену операциям с использованием стереотаксиса, то есть специальных устройств, которые позволяют более точно выйти на область оперативного вмешательства – это очень важно для хирургии, особенно точной, прецизионной хирургии – то есть удалить больную часть, не затронув здоровые ткани. Вот от стереотаксической нейрохирургии мы уже эволюционировали к нейровизуализации и нейронавигации, когда используется устройство, позволяющее построить четырехмерную модель. Не в трехмерной декартовой обычной системе, а четырехмерную модель. И тогда хирург четко видит, буквально до микрометра, может удалить, не повреждая здоровую ткань.