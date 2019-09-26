«Это развитие гражданского общества». Белорусы стали чаще сдавать кровь бесплатно

Новости Беларуси. В Беларуси стали чаще сдавать кровь безвозмездно. Количество таких доноров увеличилось в 8 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот как перейти на 100-процентное безвозмездное донорство, обсуждали накануне в Минске.

Масштабный форум по развитию донорства крови и её компонентов собрал врачей и биологов из 10 стран СНГ. За круглым столом специалисты обсудили новые возможные технологии заготовок крови и повышение безопасности её компонентов. Открытым остаётся вопрос производства лекарств из донорской крови.

Фёдор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Программа подразумевает достижение целей по переходу на 100 % добровольное безвозмездное донорство. Это изменение национальных законодательств службы крови. Это внедрение максимальных стандартов безопасности крови и её компонентов, таких как внедрение современных дорогостоящих технологий, обеспечение безопасности.

Татьяна Гапонова, главный внештатный специалист-трансфузиолог Министерства здравоохранения России:

Практически 25 % донаций, как сейчас показали коллеги из Беларуси, – они уже сегодня безвозмездны, и, безусловно, Беларусь, учитывая высокий уровень и самосознания, и отзывчивости белорусов, конечно, имеет потенциал для дальнейшего развития. Ведь донорство крови – это, по сути, развитие гражданского общества.